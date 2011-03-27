19 декабря в Минске. Комитет госбезопасности Беларуси: Подведена черта в розыске и установлении лиц, спровоцировавших погромы на площади Независимости

На неделе установлены новые участники беспорядков 19 декабря в Минске. Задержаны наиболее активные участники массовых беспорядков — Мацукевич, Шерстов и Гусельцев.

Именно они в числе первых призывали людей к штурму здания Дома правительства, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Также на неделе обвинение в организации массовых беспорядков предъявлено Андрею Санникову. Вина экс-претендента на высший государственный пост в стране полностью доказана.

Также закончено ознакомление с материалами уголовного дела Николая Статкевича. Он подписал протокол, не высказав сомнений в доказательности своей вины.

Также в ближайшее время будет закончено ознакомление с материалами уголовного дела экс-кандидата в президенты Дмитрия Усса.

Судебный вердикт в отношении еще одного участника погрома Дома правительства Никиты Лиховида может быть озвучен на следующей неделе. Заседание по этому делу перенесено на 29 марта. На неделе за ходом слушаний следили наблюдатели от БДИПЧ ОБСЕ, приглашенные белорусской стороной, а также представители дипмиссий Швеции и Германии.

«Никогда не думал, что смогу поддаться влиянию толпы», — так объяснил свои действия Никита Лиховид. Гособвинитель, в свою очередь, предложил оперировать фактами, а не эмоциями. В этом, по сути, и заключен главный принцип судебной системы. С видеодоказательствами пытались спорить. Активные действия Отрощенкова, Молчанова, Новика, Парфенкова стали основанием для реальных сроков. Доказательная база по делам Бреуса, Гапонова и Медведя — для условных.

Минчане:

А зачем было громить? Всё нужно было делать по справедливости. Люди выбрали президента, а зачем громить? Конечно, справедливо, что осудят, правильно. Нарушили. Ну зачем нам такие беспорядки как в других странах? Всё должно быть, как есть — справедливо и честно.

Если демонстрация, то демонстрация должна быть мирной — мое мнение. Не переходить какие-то рамки дозволенного. Ответственность какая-то должна быть за это.

Суд детально рассматривает каждое дело. Продолжением истории Парфенкова стала кассационная жалоба. Правда, безрезультатная. В случае с Лиховидом слушания растянулись на три дня и были отложены еще на четыре — у адвоката заболел ребенок. К тому времени были допрошены потерпевшие и свидетель. Сам подсудимый вину признал частично.

Лиховид стал активистом оппозиционного движения «За свободу» еще три года назад. Узнал, что такое экстремистские семинары и зарубежные командировки на зарубежные деньги. Уехал жить в Вильнюс. В то же время продолжал активное участие в акциях оппозиции. И еще до своего двадцатилетия успел попасть в поле зрения правоохранителей. Апофеозом бурной деятельности стала «плошча». Здесь активист оказался в числе «непосвященных» в программу действий. То есть шел туда, куда звали с высокой трибуны.

Никита Лиховид, участник беспорядков 19 декабря 2010 года:

Статкевич сказал, что мы идем брать резиденцию Президента. Я подумал, что это бред сумасшедшего. Брать резиденцию! Там охраны, как в ядерной шахте, там муха не пролетит! Но все вышли на проспект и двинулись в сторону Площади Независимости.

Призывы к захвату власти зазвучали и на Площади Независимости. Эмоциональное состояние толпы, о котором говорил Лиховид, к этому моменту сложилось окончательно. На штурм решились многие. В том числе те, чьи лица уже примелькались на передовицах оппозиционных интернет-ресурсов. Накануне были задержаны три человека, которые фигурируют на этих записях. И преподносились как «те самые провокаторы от правоохранителей». Официальное следствие тоже собрало доказательную базу того, что именно эти люди в числе первых призывали к штурму. Сейчас один из них заключен под стражу, двое расписались в обязательстве о явке.

Денис Гусельцев, участник беспорядков 19 декабря 2010 года:

Мы подошли на ступеньки. Там Мацукевич начал кричать «Сюда, белорусы, сюда!», махать руками. Я также начал это кричать. Шерстов кричал: «Белорусы, это наша страна!» Под воздействием речей Статкевича мы призывали людей к штурму Дома правительства. После этих выкриков один человек нанес удар по стеклу. Оно разбилось. К нему присоединилось еще несколько человек.

Алексей Шерстов, участник беспорядков 19 декабря 2010 года:

Через некоторое время я услышал из СМИ, будто есть версия, что к этому причастны белорусские спецслужбы и что они проводили провокации на площади. Я сейчас понимаю, что это не они, так я не отношусь ни к спецслужбам, ни к каким другим агентствам.

День выборов для всех троих начался в столовой 138-й школы Минска. Друзья не скрывают, что вместе выпивали. К вечеру они оказались главными действующими лицами у Дома правительства. К слову, почти весь маршрут их передвижения удалось восстановить по многочисленным видео — начиная с шествия по проспекту и заканчивая выходом из оцепления, внутри которого остались и те, кто поддался их призывам.

Виталий Мацукевич, участник беспорядков 19 декабря 2010 года:

Хочу принести свои извинения всем пострадавшим от этого, всему белорусскому народу. Всем семьям, чьи дети сейчас находятся за решеткой в местах лишения свободы.

Таким образом, в розыске активных участников беспорядков подвели черту. Степень вины каждого определит суд. В том числе и Владимира Хомиченко. Он тоже оказался в центре внимания и оппозиции, и правоохранителей. Так называемый «Наушник», который якобы условно стучал в дверь и разговаривал с рукавом пальто. В том же пальто его сфотографировали в минском метро за день до выборов. Правда, не в лучшем виде, который вполне характеризует образ жизни Владимира Хомиченко. Владимир не изменил пристрастию к алкоголю и 19 декабря. В тот же день заочно пополнил ряды белорусских спецслужб.

Владимир Хомиченко, участник беспорядков 19 декабря 2010 года:

Ну, это неправда. Всё. Стопудово. Я не из какой не из спецслужбы. У меня ухо болит. Поспал я на бетоне ухом этим, после этого я вышел — у меня ухо заболело. А то, что пишут — неправда.

Обвинение в организации массовых беспорядков уже предъявлено Санникову, Уссу и Статкевичу. К слову, после знакомства с материалами дела последний не высказал сомнений в доказательности своей вины. Такое же обвинение предъявили и редактору оппозиционного интернет-сайта Наталье Радиной. Сейчас она в Кобрине под подпиской о невыезде. Кстати, сам факт ее задержания вызвал самую что ни на есть критическую реакцию Запада. А известие о возвращении известной журналистки домой свалилось на небольшой городок как снег на голову.

Задача обозначить себя в бурной деятельности «на благо демократии» была и будет перспективной — с точки зрения финансов. В день выборов сенсационные заявления сыпались одно за другим. Кто-то успел написать на сайте, что Дом правительства УЖЕ «взяли», кто-то из «горячей точки» звонил коллегам-журналистам.

Правда, есть один нюанс. Какого рода текст может выдать человек в такой ситуации? Если этот момент вообще возможно комментировать физически.

Запись звонка Ирины Халип сотни раз слушали и обсуждали. На российском телевидении в том числе. Кстати, позже именно с российскими журналистами белорусский Президент поделился информацией касательно этого звонка.

Александр Лукашенко:

Вот смотрите, Ирину Халип задержали, арестовали, ее били, вот момент задержания. И якобы по телефону она — отсюда они дают это в эфир — звонит. Вот меня там — такой вопль — меня тут задержали, меня бьют, вот по морде бьют, идите. Контролируются все телефоны ее, а там в этот момент, сидя в машине, никто ее не избивал, она звонит в этот самый момент я не знаю кому, но это записывается все. Это обычная провокация. Звонит, и вот вопль и прочее. Все, «пи-пи-пи». Через несколько секунд по этому же телефону: «Мама, ты посмотри, там вот ребенок, посмотри, чтобы было, как накормить и прочее». Буквально через секунду. Ну, надо сказать, красиво сделали. Душераздирающий плач, женщину бьют, обижают…

О том, что обижают, участники и организаторы штурма продолжили заявлять и после погрома Дома правительства. Алексей Михалевич, экс-кандидат на высший государственный пост, он же подозреваемый в организации массовых беспорядков, сделал сенсационное заявление о пытках в изоляторе, из которого, кстати, был отпущен под подписку о невыезде. Тем не менее, прокуратура организовала проверку. Хотя вопрос содержания уже сняли с повестки люди, которых в предвзятости сложно обвинить — Артем Бреус и Иван Гапонов. Так что обвинения оказались неподтвержденными еще до факта предъявления.

В такой ситуации ничего не остается, кроме как продолжать делать новости. Экс-кандидат вдруг оказался в Чехии, нарушив подписку о невыезде. Чем снова вызвал законную реакцию прокуратуры. Речь зашла об экстрадиции.

Григорий Василевич, генеральный прокурор Республики Беларусь:

Раз возбуждено уголовное дело, то такой вариант, я думаю, скорее всего напрашивается. Если человек скрылся от следствия, то будет объявлен в розыск, и он должен явиться по вызову следователя.

На этом фоне интересна реакция представителей так называемых белорусских «демсил». Варшавская конференция под названием «Как демократизировать Беларусь» не уместила и двух точек зрения. Оппонент действующей власти Ярослав Романчук выступил на форуме скорее в качестве раздражителя. Человек, под словами которого еще пол года назад подписался бы каждый оппозиционер, теперь — лишний рот для очередной порции западных грантов.

Станислав Шушкевич:

Я о таких, с позволения сказать, «политиках», как Романчук, вообще говорить не хочу. Трус и предатель, не говоря уже о том, что безграмотный экономист. Его счастье, что я не заметил, что он ехал со мной на днях в одном вагоне в Вильнюс, иначе бы обязательно плюнул бы ему в лицо.

Отрабатывать форумами и уличными акциями придется 87 миллионов евро. Именно такую сумму пообещали белорусской оппозиции. Кстати, зарплата за популярность в Беларусь пойдет даже большими конвертами, чем в Россию. На форумах страны соседки такая неравномерная поддержка демократии стала предметом зависти. Пополам с сарказмом.

Пользователь radioactive:

70 лимонов на 140 миллионов человек. Вот жмоты. Белорусским оппозиционерам на демократию 87 лямов евро выделили, там у них сейчас просто эпический махач у корыта идет.

Европа решала, как помочь Беларуси. Здесь же — «87 миллионов евро, которые мы, конечно, не увидим». Факт того, что деньги доходят совсем не в обещанных объемах, не вызывает сомнений и у самих получателей.

Светлана Калинкина, «Народная воля»:

Люди понимают, что если бы такие суммы и правда доходили до Беларуси да на эффективные проекты, то многое было бы по-иному. К сожалению, в общий бюджет включаются в том числе траты на подобные конференции.

Так что причина стремительного ускорения поближе к источнику, с финансовой точки зрения, вполне оправдана. И кто-то на неделе результата добился, а кто-то остался. У разбитого корыта, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».