13 марта начинается визит в Беларусь мэра Москвы Юрия Лужкова

Договоренности, заключенные московской мэрией с белорусским правительством и Мингорисполкомом, будут реализованы в приоритетном порядке. Об этом заявил президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня на встрече с мэром Москвы Юрием Лужковым. Глава государства поблагодарил Юрия Лужкова за поддержку, оказываемую посольству Беларуси в России. В свою очередь Юрий Лужков отметил, что все прошедшие годы для Беларуси и Москвы были периодом активного развития контактов. "Товарооборот между Москвой и Беларусью превзошел все мыслимые ожидания", - заявил мэр российской столицы. По предварительным данным, объем взаимной торговли за январь 2006 года примерно на треть превышает показатели января 2005 года. Юрий Лужков добавил, что нечастые встречи руководства Беларуси и Москвы компенсируются сложившимися хорошими межличностными отношениями. "В подходах к решению главных проблем мы единомышленники, мы также единомышленники в жизненной философии. Это сразу делает простым все, что складывается в отношениях Беларуси и Москвы", - сказал он. Как сообщили в МИД Беларуси, московский градоначальник выступит в Белгосуниверситете перед профессорско-преподавательским составом и студенческим активом Минска. В ходе визита будут рассмотрены состояние и перспективы развития торгово-экономического сотрудничества Беларуси и Москвы.