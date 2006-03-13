Сегодня президент Беларуси направил соболезнование вдове Слободана Милошевича Мире Маркович

Ушел из жизни выдающийся политический деятель, который целиком отдавал себя служению своему Отечеству, говорится в соболезновании.По мнению правозащитных организаций, вина в смерти Слободана Милошевича лежит, прежде всего, на тех, кто передал его в Гаагский трибунал, и тех, кто устроил это позорное судилище. Между тем, голландские судмедэксперты пока не смогли установить причину смерти бывшего президента Югославии. Об этом сообщил на пресс-конференции председатель Гаагского трибунала Фаусто Покар. Планируется, что завтра в Гаагу для участия в экспертизе вылетят российские медики. Об этом сообщил сегодня директор Научного центра сердечно-сосудистой хирургии имени Бакулева академик Лео Бокерия.