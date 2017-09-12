12 сентября в Нью-Дели основной переговорный день для Беларуси и Индии на высшем уровне

Новости Беларуси. Александр Лукашенко проведет 12 сентября переговоры и ряд официальных встреч с руководством Индии. Планируется, что в центре внимания окажутся почти все сферы, которые представляют взаимный интерес для стран, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Накануне в Нью Дели стартовал белорусско-индийский бизнес форум, где уже первый рабочий день закончился подписанием десятка контрактов. Такой экономический фон, безусловно, должен послужить хорошей основой для сегодняшних переговоров.

Ольга Юруть, СТВ:

Сегодня в Нью-Дели основной переговорный день на высшем уровне в отношениях Беларуси и Индии. Официальный визит Александра Лукашенко продолжается. Поздно вечером 11 сентября борт номер один приземлился на авиабазе ВВС Индии (именно здесь обычно встречают высоких гостей из иностранных государств). Глава белорусского государства с практически равными промежутками времени уже дважды посещал Индию с визитами – в сентябре 1997 и апреле 2007 года. Тем временем белорусские и индийские компании уже подсчитывают прибыль от подписанных накануне контрактов. В совместном бизнес-форуме в Нью-Дели участвовали полторы сотни бизнесменов, подписали 10 соглашений и меморандумов.

Владимир Семашко, заместитель премьер-министра Республики Беларусь:

Такие форумы полезны, когда ты встречаешься с конкретными людьми, заинтересованными в той или иной продукции. Вот сотрудничество в фармацевтике – это очень важно для нас, и в легкой промышленности. Я иногда задаюсь вопросом: а почему мы, например, не производим джинсовые ткани в Беларуси? Не производим, не шьем с технологиями джинсовую одежду, брюки, куртки, рубашки и все остальное? Вот в легкой промышленности Индия тоже продвинута, потому что имеет сырьевую базу, свой хлопок. Тоже можно и нужно обсуждать это. Сейчас модно нано-, биотехнологии и так далее, и так далее. Все вот здесь вот есть, есть сферы для сотрудничества.