11 октября Александр Лукашенко проведет пресс-конференцию для российских журналистов

Новости Беларуси. Президент Беларуси 11 октября проведет пресс-конференцию для представителей региональных СМИ России. Общение главы государства с российскими журналистами по традиции завершает их пресс-тур по нашей стране. Сегодня они прибыли в Минск. До этого посетили Гродно и Гродненскую область. Ознакомились с рядом объектов, среди которых Кардиологический центр, агрогородки, спортивные объекты.

В пресс-конференции Александра Лукашенко примут участие более 90 человек, представляющих как федеральные средства массовой информации, так и издания из регионов, а также союзные масс-медиа. Планируется, что прямая трансляция пресс-конференции начнется в 11.00 на Первом канале государственного радио. Телеверсию покажут в вечернем эфире, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Дарья Шучалина, главный редактор общественно-политической газеты «Красное знамя Севера»:

Я из республики Коми. У нас очень сильная диаспора белорусов, и они мне говорили о том, что белой завистью завидуют, что я побываю на их малой родине. Рассказывали очень много всего такого доброго, светлого, очень интересного. И у нас вообще в республике принято считать, что Беларусь это – такой вот рай, куда, в принципе, очень многие северяне, выйдя на пенсию, просто вот переезжают в Беларусь. И мне всегда казалось, что это некое приукрашивание ситуации, потому что принято считать, что там, где нас нет, там и лучше, там трава зеленее. Но вот я здесь первый раз, и я поняла, что все разговоры моих земляков-северян абсолютно правдивы, потому что, на самом деле, республика уникальная.

Андрей Антонов, обозреватель газеты «Новый Петербург»:

Физкультурно-спортивному оздоровлению населения уделяется такое большое внимание. Это же залог в будущее закладывается здоровья, и хорошего настроения, и активности подрастающего поколения. Это приятно, и, мне кажется, это очень-очень позитивно.