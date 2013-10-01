Прямой эфир

Жлобин и Бобруйск с 1 октября 2013 года переходят на цифровое вещание

01 октября 2013 14:41
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Новости Беларуси. На цифровое вещание переходят ещё два города – Жлобин и Бобруйск – с 1 октября. Соответственно, аналоговое эфирное телевидение там будет прекращено.

Напомним, первыми на новый формат перешли Осиповичи, два месяца назад. Как отметили в Министерстве связи и коммуникаций, за это время никаких жалоб от населения не поступало.

А в ноябре цифровое ТВ появится в Костюковичах. Полностью же на новые технологии вещания страна перейдёт через два года, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# общество # Телевидение в Беларуси

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