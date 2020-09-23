Жители Минской области смогут найти работу не выходя из дома. Электронные ярмарки вакансий пройдут с 24 по 29 сентября

Новости Беларуси. Электронные ярмарки вакансий пройдут в Минской области. В режиме онлайн любой желающий сможет поговорить с нанимателями. Для этого достаточно зайти на специальный сайт и начать видеоконференцию, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

По-прежнему востребованными остаются специалисты в области строительства, образования, а также сельского хозяйства. До конца сентября ярмарки пройдут в Борисовском, Воложинском, Копыльском, Стародорожском, Слуцком, Молодечненском районах, а также в Жодино.

Людмила Палазник, начальник управления Комитета по труду, занятости и социальной защите Миноблисполкома:

Проведение ярмарок в таком формате очень востребовано в нашей области, поскольку соискатели работ в онлайн-режиме могут ознакомиться с вакансиями, которые заявил наниматель, оставить свое резюме, получить электронную консультацию. Всего в этом году проведено 58 электронных ярмарок.