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Жители Минской области смогут найти работу не выходя из дома. Электронные ярмарки вакансий пройдут с 24 по 29 сентября

23 сентября 2020 14:29
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Новости Беларуси. Электронные ярмарки вакансий пройдут в Минской области. В режиме онлайн любой желающий сможет поговорить с нанимателями. Для этого достаточно зайти на специальный сайт и начать видеоконференцию, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Жители Минской области смогут найти работу не выходя из дома. Электронные ярмарки вакансий пройдут с 24 по 29 сентября-1

По-прежнему востребованными остаются специалисты в области строительства, образования, а также сельского хозяйства. До конца сентября ярмарки пройдут в Борисовском, Воложинском, Копыльском, Стародорожском, Слуцком, Молодечненском районах, а также в Жодино.

Жители Минской области смогут найти работу не выходя из дома. Электронные ярмарки вакансий пройдут с 24 по 29 сентября-4

Людмила Палазник, начальник управления Комитета по труду, занятости и социальной защите Миноблисполкома:
Проведение ярмарок в таком формате очень востребовано в нашей области, поскольку соискатели работ в онлайн-режиме могут ознакомиться с вакансиями, которые заявил наниматель, оставить свое резюме, получить электронную консультацию. Всего в этом году проведено 58 электронных ярмарок.

Жители Минской области смогут найти работу не выходя из дома. Электронные ярмарки вакансий пройдут с 24 по 29 сентября-7

К слову, с начала 2020 года в Минской области через онлайн-ярмарки 190 организаций предоставили более 4000 вакансий.

# Государственная политика в области занятости # общество # Людмила Палазник # Фотофакт

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