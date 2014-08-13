Жители дома в Первомайском районе в Минске жалуются, что их дом затапливает сточными водами и отходами из канализации

Новости Беларуси. Тему для следующего сюжета сообщили жители одного из домов в Первомайском районе Минска. Уже несколько месяцев они страдают от большой воды. Здание затапливает сточными водами и отходами из канализации. Виной всему – находящаяся рядом стройка. До начала которой соседнюю пяти-этажку должны были и вовсе снести. А жильцов – переселить в другие квартиры.

Большая вода в доме Александра Сергеевича уже давно. Житель злополучного дома на Инструментальном переулке показывает: его подъезд после дождя превращается в озеро, причем заливает еще и отходами из канализации.

Александр Тихомиров, житель дома:

Сегодня дом полностью затоплен, воды выше 50 сантиметров. Стены все отсырели, обои с потолков, со стен отвалились.

Жильцы в таком бедственном положении винят стройку. Прямо напротив дома. Мол, из-за нее дождевая вода скапливается аккурат под окнами послевоенной двухэтажки. Строители, по словам ее жителей, неудачно расчистили себе место для работы. Исправить это не помогли и письма в адрес местной власти.

Владимир Колоша, житель дома:

Много писали и в Райисполкомы. Мы такие отписки ответы постоянные. Есть же грамотные люди, которые понимают, как отвести эту воду.

Почему дом после каждого дождя садится в лужу, выясняем у начальника стройки. Тот объясняет: да, геологическая ошибка. И добавляет: исправим. Но здание, по его словам, и без того, что называется, склонно к влажности: стоковых труб нет. Да и находится в низине.

Олег Сапрыкин, начальник строительного объекта:

Со своей стороны мероприятия, которые мы могли сделать, мы их выполнили — построили временный водоотвод, но они оказались недостаточно эффективными. Мы это видим, мы дополнительно сделаем мероприятия, которые исключат возможность попадания в подвал

Дом, к слову, предназначен для сноса. Жильцов планировали переселить еще два года назад. Но процесс затянулся. Теперь мириться с бесхозяйственностью они вынуждены. В том числе и из-за проблем с канализацией дом на особом контроле у ЖЭСа.

Тимофей Кремез, заместитель директора ЖРЭО Первомайского района Минска по производственным вопросам эксплуатации жилого фонда:

Было подтопление фекальными водами. ЖЭС вышел устранить этот недостаток. Бились-бились в течение 3 часов, не смогли пробить, приняли решение заменить участок. Сейчас система канализации находится в исправном состоянии. Будем надеяться, что данная ситуация была последней, к этому дому она в дальнейшем относиться не будет.

Впрочем, таким словам жильцы дома не верят. Как и в то, что переселят в новое жилье их в сентябре. Об этом нам рассказало руководство компании-заказчика строительства. Между тем, синоптики обещают очередной ливень, сообщили в программе «24 часа» на сообщили в программе «24 часа» на СТВ.