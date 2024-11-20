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Президентом Беларуси помилованы ещё 32 лица, осуждённых за совершение экстремистских преступлений

20 ноября 2024 14:05
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Президентом Беларуси помилованы еще 32 лица, осужденных за совершение экстремистских преступлений. Это 8 женщин и 24 мужчины, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Президентом Беларуси помилованы ещё 32 лица, осуждённых за совершение экстремистских преступлений-2

Все они признали вину, раскаялись в содеянном и ходатайствовали о помиловании. 17 человек имеют хронические заболевания, один является инвалидом. У 17 осужденных есть дети, из них двое – многодетные. 9 помилованных – старше 50 лет. Министерство внутренних дел обеспечит контроль за их правопослушным поведением.

# Александр Лукашенко # Государственная политика

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