Президентом Беларуси помилованы ещё 32 лица, осуждённых за совершение экстремистских преступлений

Президентом Беларуси помилованы еще 32 лица, осужденных за совершение экстремистских преступлений. Это 8 женщин и 24 мужчины, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Все они признали вину, раскаялись в содеянном и ходатайствовали о помиловании. 17 человек имеют хронические заболевания, один является инвалидом. У 17 осужденных есть дети, из них двое – многодетные. 9 помилованных – старше 50 лет. Министерство внутренних дел обеспечит контроль за их правопослушным поведением.