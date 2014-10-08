Житель Минска требует срубить дерево возле его дома

Все самые светлые мысли обычно приходят к нам в полной темноте. Какие мысли пришли в голову герою этого сюжета, расскажет Дарья Слепченко, корреспондент СТВ.

Минчанин Олег Пекарский поселился в доме № 134 по улице Уборевича 47 лет назад. Много воды с тех пор утекло по канализационным трубам. Соседи уходили и приходили. Дети взрослели, коммунальные платежи росли. В общем, все как у людей. Но однажды светлая мирная жизнь закончилась. В глазах и душе Олега и его домочадцев поселился мрак.

Олег Пекарский:

Мы ходили в ЖЭС с октября прошлого года, подавали заявление на опиловку деревьев, что у нас не поступает свет. Вообще темень. Не знаем, за что мы платим.

Действительно, семья Пекарских погрузилась в тень, когда растущие у дома тополя и каштаны достигли третьего этажа и пошли расти выше. Даже днем домочадцы вынуждены включать освещение. А это, учитывая наши цены на электроэнергию, сильно бьет по семейному бюджету.

Олег Пекарский:

Мы подали заявление с женой, написали. Нам пообещали, кое-как опилили с торца дома. Потом мы неоднократно ходили. То им машины мешают, мы должны разогнать эти машины.

Случай семьи Пекарских абсолютно попадает под статью закона «О растительном мире». В законе черным по белому расписано подробно кто и за что должен платить и при каких условиях. В любом случае, все начинается с письменного заявления. Олег Владимирович написал в свой ЖЭС.

Олег Пекарский:

Я ему говорю: не опиливайте деревья, опилите кроны, дайте свет, дайте свет! Дайте, чтобы углы просохли. В комнате детской угол черный, тот был угол, что я расписал, тоже был черный. Дальше там, в детской, вверху угла даже в 30 градусов мороза покрывались инеем. Понимаете, какая тут была холодина?

Действительно, из-за того, что солнечные лучи не попадают в квартиру, она стала оазисом для черной плесени. Последняя небезопасна для здоровья и грозит не только аллергией или астмой, но и онкологическими заболеваниями. Олег Владимирович, творческая личность, плесневые разводы где расписал маслом, где прикрыл своими картинами.

Олег Пекарский:

это не подтеки, не затопление, это был зимой иней, в позапрошлом году или когда, я не помню, когда было 30 градусов мороза. Здесь вот, смотрите, какой угол черный. Я специально его не заделывал, хотел пригласить с ЖЭСа кого-нибудь.

Да и писать свои произведения в полумраке не очень удобно. Древнеримская покровительница искусств и ремесел Минерва и та не всегда находит путь к мольберту Олега Владимировича. А без Миневры какие нервы?

Олег Пекарский:

Очень тяжело, ничего не видно. Ну, на мастерскую денег нет. Приходится в таких условиях, в очках, отходить, включать дополнительное электричество, чтобы что-то написать. Вот так вот и получается — темень, темень, темень.

Дело Пекарских несколько осложняется тем, что пресловутые деревья под окнами растут в пределах нормативов. Если бы, к примеру, липа или каштан росли ближе 5 метров от отмостки здания, то именно коммунальщики должны были заниматься решением проблемы. В нашем случае следует сделать так.

Александр Мацевич, заместитель директора ЖРЭО Заводского района по санитарному содержанию:

Житель должен обратиться в центр гигиены и эпидемиологии Заводского района. Специалисты из центра гигиены выезжают на место, проверяют освещение. Если коэффициент естественного освещения ниже требований, значит, нам приходит предписание на устранение замечаний. Силами ЖРЭО или силами ЖЭС выполняются работы по устранению выявленных замечаний. И, соответственно, дается ответ и в центр гигиены, они уже направляют ответ жильцу.

Заметим, что выезд специалистов не будет стоить жильцу ни копейки. Если в заключении специалистов будет указано, что коэффициент степени освещенности не соответствует нормам, то это будет сигналом для коммунальщиков. Последние будут обязаны произвести опиловку дерева или деревьев. Если в центре гигиены решат, что жилец капризничает и с освещением все в порядке, то дело плохо. В похожих случаях жильцы поступают по-разному. Кто-то, рискуя серьезным штрафом, выходит ночью с топором на дело. Кто-то нанимает специально обученных людей, которые за несколько миллионов уничтожат ненавистное дерево. Кстати, без разрешения коммунальных и административных служб альпинисты не приступят к работе. Удивительно, но соседи Олега Пекарского против света.

Соседка Олега Пекарского:

Мы вот, жильцы первого подъезда дома по улице Уборевича 134, против обрезки деревьев. Наши родители их садили, и мы дорожим этим, они нам не мешают. То, что лишнее, нам ЖРЭО уже обрезали. Этот человек, который требует, чтобы обрезали эти деревья, он вообще не является квартиросъемщиком. Я живу на 2 этаже и меня вполне все устраивает, мне хватает и света, и сырости нет.

Соседи недовольны, но страх Олега Владимировича вполне оправдан. При сильном ветре высокие деревья начинают опасно наклоняться, угрожая жизни и имуществу. Но это уже совсем другая история. За состоянием деревьев обязаны следить коммунальные службы, которые регулярно должны обследовать каждое подозрительное дерево. В настоящее время наступает пора обрезки, удаления и опиловки. Успеет ли Олег Пекарский получить заключение в центре гигиены и эпидемиологии, зависит от его расторопности.

Известно, что одно взрослое дерево производит в год порядка 120 килограммов кислорода. Станет ли меньше кислорода на улице Уборевича, покажет время. А вообще, очень плохо, когда за человеком стоит только его собственная тень.