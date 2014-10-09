Жильцы дома по улице Нестерова в Минске жалуются на вездесущую пыль из-за ремонта у соседа

Люди как и вещи со временем покрываются пылью. Пылью из обид, разочарований, неоправданных надежд. Поэтому дети обычно чисты, а чем человек старше, тем сложнее к нему прикоснуться и не запачкаться. В этом сюжете пылью покрылись даже дети и испачканы они по первое число.

Всем известное выражение пускать пыль в глаза, жильцам дома номер 55 по улице Нестерова, что в Минске, до боли знакомо не понаслышке. Вот уже на протяжении нескольких месяцев, удушающая пыль проникает не только в глаза, нос и уши, но даже и в самые труднодоступные места квартир.

Владимир Лызо:

Это через пластиковые окна проходит, через двое пластиковых окон проходит, а что говорить, если б они были открыты. Тут бы все было белое.

Люди в шоке. Спасения нет! От вездесущей пыли не спасает ни влажная уборка ни марлевые повязки. Остряки шутят, что проводится операция «Буря в пустыне». Но жильцам не до смеха. А все началось, когда в доме поселился замечательный сосед, который затеял грандиозный ремонт. С этого момента подъезд погрузился в облако пыли.

Владимир Лызо:

Невозможно открыть окна, открываешь — пыль вся сюда.

Сколько бранных слов, проклятий и ненависти было отправлено в адрес беспокойного соседа за семь месяцев ремонта знают только на небесах, но если бы за каждое ругательство он получал оплеуху, пусть и легкую, скорее всего, свои пыльные дела он не успел бы закончить. Дело усугубляется тем, что за будущую красоту и уют в одной квартире приходится расплачиваться здоровьем всем.

Владимир Лызо:

У меня жена после инсульта, ну разве можно слушать. Стены вот так вот ходят, я не знаю, что они там делают, стучит, стены счищают, потом шлифуют болгаркой, вот это вся пыль, это же вся вредная пыль.

Самая грандиозная в истории человечества стройка длилась более 2 тысяч лет. Так долго и упорно возводили Великую китайскую стену. Сколько же осталось ждать жильцам этого подъезда, пока остается загадкой. С соседями из 153 квартиры долго вели диалог, ругались и, в конце концов, решили подключить третье лицо – ЖЭС.

Александр Конюшев, мастер ЖЭС №95:

Поступали жалобы от жильцов, что пыль идет, я посетил квартиру. Правда, была пыль. Я составил протокол опроса, и дело передаём тогда в милицию, будет решать суд, что и как.

Несмотря на то, что теперь это пыльное дело ожидает суда, и вроде бы должны наступить дни тишины, у жильцов подъезда осталось еще немало вопросов к своим соседям.

Галина Лызо:

Я не знаю, конечно, какой они ремонт делают, мне просто хочется задать им вопрос: почему они сами здесь не живут, и не спят в этой пыли. Они сделают свой ремонт и уходят.

Действительно, хозяева пресловутой квартиры ведут себя не по-человечески. Как эти люди впоследствии хотят жить в мире с соседями непонятно. Семь месяцев ненависти и проклятий это что-то значит. И самое неприятное, что оправдания затянувшемуся ремонту нет. Вменяемые люди берут отпуск за свой счет на неделю и нанимают квалифицированных людей. Большинство работ сегодня совершенно бесшумны. Современные строительные инструменты производят минимум шума и пыли. В нашем случае налицо банальное жлобство, когда люди, простите за резкость, тупо экономят на всем.

Виктория Осипова, юрист:

Самый лучший способ урегулирования этого вопроса — мирный путь. Если мирным путем не удается договориться, то следует обратиться к соответствующим должностным лицам, которые могут составить административный протокол. В данном случае такими лицами являются должностные лица, организация, осуществляющая эксплуатацию жилищного фонда и предоставляющие коммунальные услуги.

В центре гигиены и эпидемиологии Заводского района столицы разводят руками. Наши санитарные правила никак не регулируют ремонтные работы в жилых домах. А посему жилец должен искать правду в коммунальных службах и правоохранительных органах. Последние могут применить административную статью, если работы производятся после 19.00 или в выходные и праздничные дни. Штраф может составить 30 базовых величин. В нашем случае соседи работают в пределах временных норм и привлечь их будет крайне сложно.

Анастасия Зыбенок, корреспондент СТВ:

На одном из многочисленных форумах посвященным данной проблеме мы нашли такой вот комментарий. Он, на наш взгляд, отражает суть вещей. Минчанин пишет:

«Реальной управы в таких случаях нет. А практике вы пишете заявление в ЖЭС и на этом все умирает. Либо заявление в милицию, которое потом все равно передается в ЖЭС, потому что эти вопросы законодательно вне компетенции органов милиции. Хоть испишитесь заявлениями по десять раз на неделю — никому до этого нет дела. Сотрудник ЖЭСа, который занимается вашим заявлением, должен жить через стенку с источником шума — вот тогда он будет заинтересован и будет как-то шевелиться в этом направлении. Другой мотивации на решение этих проблем у него нет. В том числе и законодательной. Такие вот реалии».

Все верно. Процесс обуздания соседей крайне сложен. Кроме того, пока вы будете метать копья в его адрес и ходить с жалобами по службам, строители закончат ремонт и вопрос сам собой закроется. До следующего ремонта у кого-нибудь еще. Что касается того, что пыль в квартирах стоит столбом и загрязняет не только атмосферу, но и вещи, то в законе есть небольшая лазейка. Очень узенькая.

Виктория Осипова, юрист:

Гражданским кодексом в статье 11 предусмотрены способы защиты нарушенных гражданских прав. Есть такой способ, как восстановление положения, существовавшее до нарушения права. В данной ситуации можно предъявить претензию к соседям о необходимости приведения их силами вашей квартиры в то положение, в котором она находилась до того, как начался ремонт и до того, как она начала загрязняться.

Но и здесь все не так просто. Чтобы весы правосудия наклонились в вашу сторону, нужно положить на них весомые доказательства.

Виктория Осипова, юрист:

Поскольку любые требования, которые мы предъявляем в судебном порядке, мы должны доказать. Поэтому не заранее позаботиться о наличии доказательств. Например, составить фотоматериал, видеоматериал состояния вашей квартиры, в котором она находилась до момента начала ремонта и во что она превращается в ходе ремонта. Кроме того, доказательствами могут быть показания свидетелей.

Рано или поздно ремонт закончится, шум в ушах пропадет, а грязь отмыта, но осадок в душе у многих останется. Надо полагать, что если однажды в злополучную квартиру залезут квартирные воры, то соседи будут закрывать глаза, а то и улыбаясь придерживать двери. Шутка, конечно, но соседей надо любить больше, чем родственников, потому что они всегда рядом.

Вот уж действительно, странным образом борьба за выживание на этом свете плавно переходит в борьбу за выживание соседа с этого света.