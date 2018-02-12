ЖЭС отключает ночью горячую воду. Законно ли это, комментирует юрист

На «горячую» линию СТВ поступает порядка 30 телефонных обращений. Диапазон жалоб и вопросов чрезвычайно широк. Вопрос от Анны Сердюк из Минска.

Анна Сердюк, минчанка:

Я проживаю в Уручье. У меня посменная работа. С третьей смены я прихожу домой в 2 часа ночи и хочу принять душ. Но не могу это сделать в силу отсутствия горячей воды. Читала недавно, что коммунальщики для экономии сознательно отключают горячую воду ночью. Законно ли это?

Дарина Гулюта, юрист:

В соответствии с законом «О защите прав потребителей жилищно-коммунальных услуг» такая услуга, как подача воды, является основной жилищно-коммунальной услугой и предполагает круглосуточную подачу таковой.