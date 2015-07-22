Жерар Депардье возложил цветы к Кургану славы и посетил агрохозяйство в Минской области

Новости Беларуси. Жерар Депардье продолжает знакомство с «маленькой Швейцарией». Именно так легенда кино назвал Беларусь в одном из интервью. Напомним, что актер прилетел в Беларусь вечером 21 июля. Сегодня, 22 июля, он посвятил день своей второй после кино страсти — ресторанному бизнесу. Днем Депардье посетил одно из агрохозяйств. На ферме со знанием дела он оценил условия для белорусских коров, заглянул в доильный зал и изъявил желание увидеть телят.

Легенда французского кино, а ныне гражданин России, он по-прежнему истинный француз: прирожденный гурман, балагур, ценитель женской красоты и знаток любви. Во всех ее проявлениях. Как истинный французский франт — прилетел в летней шляпе-федоре. Но и белорусские головные уборы ему придутся по нраву.

Жерар Депардье признается сразу: в душе он самый настоящий крестьянин. Винодел и ресторатор, он просто не мог пройти мимо белорусского агроопыта. Минская область — одно из успешнейших хозяйств. Впрочем, знакомство начинается у Кургана славы. Здесь в том числе горсть его родной французской земли.

Две гвоздики к подножию символа. И поклон. Знаменитый француз и без подсказок хорошо знает историю той победы. А вот личное знакомство со страной в самом разгаре. Национальная кухня на ужин. Особенно, говорят, налегал французский гурман на белорусские щи. Конечно, драники, клюквенный морс и такую же настойку. Баня с утра и яичница на завтрак. Белорусское гостеприимство, оценил, едва успев приземлиться. Со знанием дела именитый актер вместо наряда из костюмерной примеряет защитный фермерский халат.

Со знанием дела — не для красного словца. Это не экскурсия и не праздное любопытство. Жерар Депардье не только знаменитость. Он — бизнесмен. Беларусь — страна сельского хозяйства — потенциальный партнер. Для обеих сторон возможность обменяться опытом. Пасутся ли коровы на улице, сколько в день дают молока, разводят ли здесь быков?

Корова, делающая себе массаж. Вот такая специальная щетка — это ноу-хау, мимо которого, русский француз не смог пройти равнодушно.

Жерар Депардье, актер, режиссер:

Я увидел все, что хотел. Эти устройства, которыми коровы делают сами себе массаж, и такая чистота везде в помещениях, в которых коровы спят. Это очень важно, что соблюдены гигиенические требования.

Как работает карусель для коров. И как много рождается телят?

Жерар Депардье, актер, режиссер:

Вы лишаете корову большого удовольствия.

Любвеобильный француз, шутит, это единственный минус на белорусской ферме. В остальном — практически идеал. Еще бы пару инженеров, чтобы прямо на месте производить сыры. Жерар Депардье по рождению француз, успевший пожить и в Бельгии, и в России, говорит, настоящих хороших сыров в мире мало. Белорусские аграрии отвечают: готовы расширяться. И открыты для инвестиций. Особенно, когда имеешь дело с профессионалом. Своими знаниями в сельском хозяйстве — гость поразил даже бывалых сотрудников.

Жерар Депардье, актер, режиссер:

Телятам нельзя давать траву. Я на своей ферме до 4-5 месяцев кормлю их только молоком с добавлением яйца. Даже намордники надеваем, чтобы они не могли рвать траву.

Ольга Шильманович, бригадир молочно-товарной фермы:

Думаю, что он достаточно образованный мужчина, очень много в этом понимает, что не просто так он сюда приехал, у него есть свои интересы. Приятно было пообщаться.

Сельская Беларусь — это как «маленькая Швейцария», в которой живут счастливые люди. Подводя итог, Жерар Депардье скажет: верить клише не привык. О стране слышал много, но приехал сам, чтобы посмотреть и сделать выводы лично, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Жерар Депардье, актер, режиссер:

Настолько технологичных ферм я видел очень мало. А луга и поля близки к идеалам. Чувствуется, что президент уделяет много внимания сельскому хозяйству. Инфраструктура достойная, такого во Франции нет. Я здесь сегодня и я здесь счастлив. Я люблю природу, сельские пейзажи, тишину, спокойствие, мне здесь нравится, поэтому я вернусь. У вас красивые девушки, хорошие молоко и мясо.

Закоренелому виноградарю тяжело менять привычки. Но все увиденное и испробованное на вкус заставляет, по крайней мере, задуматься о расширении бизнеса. Диалог задался, а значит, как в фильме, продолжение следует.