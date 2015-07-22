Прямой эфир

Женский мотопробег «У Победы женское лицо» принимал 23 июля Брест

22 июля 2015 18:14
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. О победе с женским лицом. Участниц одноименного мотопробега принимает 23 июля Брест. Акция стартовала 20 июля в Москве. Путешествие прекрасная половина человечества посвятила знаменательной дате — 70-летию Победы в Великой Отечественной. Каждая мотоциклистка «везет» с собой историю женщины,  которая своим, на первый взгляд, скоромным подвигом,  приблизила Победу.  Елена Фролова  рассказывает о  землячке из Коломны.  На фото — Елизавета Кубышкина — она воевала всего один день. Погибла  вместе с другими добровольцами  на  1-ом бронепоезде, останавливая фашистские войска под Москвой.  По пути участницы пробега намерены посетить памятники, посвященные Второй мировой войне и могилы советских солдат, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

За 13 дней девушки преодолеют почти 4  тысячи километров, посетят 8 городов, в числе которых Таллин, Рига, Калининград, Вильнюс, Нарва и Великий Новгород. Сегодня «леди на железных конях» с удовольствием делились впечатлениями о первой тысячи пути.  

# общество # Мотоциклисты

Другие новости рубрики

Все новости
Первый экипаж-тысячник появился в Речицком районе Гомельской области
22 июля 2015 18:00

Первый экипаж-тысячник появился в Речицком районе Гомельской области

Эксклюзивное интервью Жерара Депардье телеканалу СТВ смотрите 26 июля в 19.30
22 июля 2015 17:44

Эксклюзивное интервью Жерара Депардье телеканалу СТВ смотрите 26 июля в 19.30

Жерар Депардье возложил цветы к Кургану славы и посетил агрохозяйство в Минской области
22 июля 2015 17:38

Жерар Депардье возложил цветы к Кургану славы и посетил агрохозяйство в Минской области