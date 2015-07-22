Женский мотопробег «У Победы женское лицо» принимал 23 июля Брест

Новости Беларуси. О победе с женским лицом. Участниц одноименного мотопробега принимает 23 июля Брест. Акция стартовала 20 июля в Москве. Путешествие прекрасная половина человечества посвятила знаменательной дате — 70-летию Победы в Великой Отечественной. Каждая мотоциклистка «везет» с собой историю женщины, которая своим, на первый взгляд, скоромным подвигом, приблизила Победу. Елена Фролова рассказывает о землячке из Коломны. На фото — Елизавета Кубышкина — она воевала всего один день. Погибла вместе с другими добровольцами на 1-ом бронепоезде, останавливая фашистские войска под Москвой. По пути участницы пробега намерены посетить памятники, посвященные Второй мировой войне и могилы советских солдат, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

За 13 дней девушки преодолеют почти 4 тысячи километров, посетят 8 городов, в числе которых Таллин, Рига, Калининград, Вильнюс, Нарва и Великий Новгород. Сегодня «леди на железных конях» с удовольствием делились впечатлениями о первой тысячи пути.