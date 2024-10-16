Жена-казашка и муж-молдованин воспитывают 6 детей. Супруги рассказали, почему выбрали Беларусь для жизни
24 жительницы Минщины удостоены ордена Матери. Соответствующий указ о вручении госнаграды подписал глава государства. В программе «Центральный регион» на СТВ познакомимся с мамами, которые успешно ведут семейный быт, работают и не забывают следить за собой, остаются женственными и сильными леди внутри.
Агния Галяр получила орден Матери еще два года назад. С тех пор изменилось многое, но самое яркое событие для семьи – рождение шестого ребенка, Наума. Малышу вот-вот исполнился год. Желание всей семьей уже загадали. И оно, кстати, скоро исполнится. Но обо всем по порядку.
Вообще семья межнациональная, супруг Олег – из Молдовы, а Агния – из Казахстана. Познакомились на родине мужа, в Кишиневе, куда женщина приехала учиться по специальности социального ассистента. Олег Галяр, по-джентльменски, сразу вызвался помочь будущей жене учить молдавский. После этого они не расставались ни на день. Для совместной жизни выбрали Беларусь, здесь как раз жили родители Агнии.
Агния Галяр:
Я прошла социальную педагогику, социальное образование и понимала, что в Беларуси с социальной точки зрения мы были бы больше защищены: семья, будущие дети, школа, образование, тот же транспорт. Очень многое привлекло меня сюда. Взвешивая социальную защиту, которая была в Молдове и здесь, Беларусь перевешивала очень сильно. Там такого нет. Там много детей, которые оставлены, у которых родители уехали в Европу. А здесь в основном все семьи полноценные. Спасибо нашей социальной защите, они нам помогают всегда.
Подробности в видео.