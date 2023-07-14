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Жатва в поле зрения сотрудников КГК. Какие недостатки выявила комиссия?

14 июля 2023 16:54
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Новости Беларуси. Жатва в поле зрения сотрудников КГК. Контроль за ходом подготовки и проведения уборки урожая проводится по всей стране. Проверяющим удалось выявить ряд недостатков, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Жатва в поле зрения сотрудников КГК. Какие недостатки выявила комиссия?-1

Накануне проверено свыше сотни сельхозпредприятий, половина из них оказались не готовы к уборочной кампании. Среди выявленных нарушений – недостаточная готовность зерносушильных комплексов и складских помещений для хранения зерна. Обо всех выявленных фактах были проинформированы органы власти для принятия мер реагирования.

Жатва в поле зрения сотрудников КГК. Какие недостатки выявила комиссия?-4

Александр Романовский, начальник главного управления КГК Беларуси:
Кроме того, в первые же дни уборки урожая были выявлены факты потерь зерна в период зерноуборочной кампании. Почему это стало возможным? Потому что были отрегулированы плохо комбайны, а специалисты и руководители хозяйств не следили за этими делами. Комитетом госконтроля сразу же эти комбайны останавливались и до устранения всех этих недостатков. Только после того, как были произведены необходимые регулировки, комбайны опять приступали к работе.

Жатва в поле зрения сотрудников КГК. Какие недостатки выявила комиссия?-7

После визита контролеров практически все недостатки были устранены. Проверки продолжатся до завершения уборочной. Стоит отметить, что готовность техники в нынешнем году выше, чем в предыдущих.

# Комитет госконтроля # общество # Александр Романовский # Фотофакт

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