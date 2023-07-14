Жатва в поле зрения сотрудников КГК. Какие недостатки выявила комиссия?

Накануне проверено свыше сотни сельхозпредприятий, половина из них оказались не готовы к уборочной кампании. Среди выявленных нарушений – недостаточная готовность зерносушильных комплексов и складских помещений для хранения зерна. Обо всех выявленных фактах были проинформированы органы власти для принятия мер реагирования.

Александр Романовский, начальник главного управления КГК Беларуси:

Кроме того, в первые же дни уборки урожая были выявлены факты потерь зерна в период зерноуборочной кампании. Почему это стало возможным? Потому что были отрегулированы плохо комбайны, а специалисты и руководители хозяйств не следили за этими делами. Комитетом госконтроля сразу же эти комбайны останавливались и до устранения всех этих недостатков. Только после того, как были произведены необходимые регулировки, комбайны опять приступали к работе.