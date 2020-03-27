Прямой эфир

«Здесь можно построить неплохую карьерную лестницу». Как девушка работает мастером ЖЭУ

27 марта 2020 10:32
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Не будешь учиться – станешь дворником. Страшилку с таким подтекстом от родителей слышал, если не каждый из нас, то большинство. Однако в столь сложную физически профессию попадают единицы. Подробнее – в программе «Большой город».
Кто-то, действительно, плохо учился, кому-то нужен дополнительный заработок. У каждого – история своя.

Яна Лисовец, мастер ЖЭУ №4 Советского района:
Хочешь что-то изменить – начни с себя.

«Здесь можно построить неплохую карьерную лестницу». Как девушка работает мастером ЖЭУ-1

Яна о профессии дворника знает не понаслышке. Она стоит у руля целых двух бригад благоустроителей. А ещё пишет стихи, поёт, создаёт оригинальные образы... Многие недоумевают, что такая талантливая девушка нашла в ЖКХ.

Яна Лисовец:
Здесь можно построить неплохую карьерную лестницу. Вырасти за достаточно короткий срок. Главное, показывать себя в организационных моментах и проявлять себя хорошим работником, то есть стараться быть лучшим.

«Здесь можно построить неплохую карьерную лестницу». Как девушка работает мастером ЖЭУ-4

Признаётся, рисовая метёлка, которой убирают наши подъезды стирается буквально за полтора месяца. Но больше беспокоит другое. Жители домов выбрасывают окурки с балконов. Всего одна сигарета может испепелить весь дом. Коробками от пиццы, матрасами, подушками и даже шубами забивают мусоропроводы. Сорят на улице, из-за чего весной во дворах антисанитария и нашествие ворон.

«Здесь можно построить неплохую карьерную лестницу». Как девушка работает мастером ЖЭУ-7

Яна Лисовец:
Дворники могут ещё метлой помахать вслед. Но обычно жильцы, когда видят дворника на территории, они возле него не бросают. А если бросили, конечно, по замечанию большинство поднимает. Я просто такой человек. Люблю, когда всё лежит на своём месте.

«Здесь можно построить неплохую карьерную лестницу». Как девушка работает мастером ЖЭУ-10

Как говорится, по работе дворника город помнится. Но за его дисциплиной тоже нужно приглядывать.

Мария Гуляева, рабочий ЖЭУ №4 Советского района:
Она нас учит, и мы её учим. Очень строгая, принципиальная. С нас требует чистоту и порядок. И очень хорошая и отзывчивая. Она любую проблему нашу может решить.

«Здесь можно построить неплохую карьерную лестницу». Как девушка работает мастером ЖЭУ-13

Джим Керри, Аль Пачино, Сильвестр Сталлоне, Юрий Стоянов и даже Папа Римский... Немало известных нам людей начинали свой тернистый путь к вершине с самых низов. Они тоже, как ни странно, занимались уборкой. Впрочем, привнести в свою жизнь больше комфорта и уюта можем мы сами. Как минимум, в своём доме.

# Проблемы ЖКХ, ЖРЭО, ЖЭС # общество # Яна Лисовец # Мария Гуляева

Другие новости рубрики

Все новости
Живые изгороди появятся в минских дворах: чтобы защитить зелёные зоны от парковок авто
27 марта 2020 10:20

Живые изгороди появятся в минских дворах: чтобы защитить зелёные зоны от парковок авто

Жилой электродом может появиться около Академии наук
27 марта 2020 10:19

Жилой электродом может появиться около Академии наук

Александр Лукашенко посещает предприятие «Белгипс»
27 марта 2020 07:39

Александр Лукашенко посещает предприятие «Белгипс»