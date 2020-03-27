«Здесь можно построить неплохую карьерную лестницу». Как девушка работает мастером ЖЭУ
Не будешь учиться – станешь дворником. Страшилку с таким подтекстом от родителей слышал, если не каждый из нас, то большинство. Однако в столь сложную физически профессию попадают единицы. Подробнее – в программе «Большой город».
Кто-то, действительно, плохо учился, кому-то нужен дополнительный заработок. У каждого – история своя.
Яна Лисовец, мастер ЖЭУ №4 Советского района:
Хочешь что-то изменить – начни с себя.
Яна о профессии дворника знает не понаслышке. Она стоит у руля целых двух бригад благоустроителей. А ещё пишет стихи, поёт, создаёт оригинальные образы... Многие недоумевают, что такая талантливая девушка нашла в ЖКХ.
Яна Лисовец:
Здесь можно построить неплохую карьерную лестницу. Вырасти за достаточно короткий срок. Главное, показывать себя в организационных моментах и проявлять себя хорошим работником, то есть стараться быть лучшим.
Признаётся, рисовая метёлка, которой убирают наши подъезды стирается буквально за полтора месяца. Но больше беспокоит другое. Жители домов выбрасывают окурки с балконов. Всего одна сигарета может испепелить весь дом. Коробками от пиццы, матрасами, подушками и даже шубами забивают мусоропроводы. Сорят на улице, из-за чего весной во дворах антисанитария и нашествие ворон.
Яна Лисовец:
Дворники могут ещё метлой помахать вслед. Но обычно жильцы, когда видят дворника на территории, они возле него не бросают. А если бросили, конечно, по замечанию большинство поднимает. Я просто такой человек. Люблю, когда всё лежит на своём месте.
Как говорится, по работе дворника город помнится. Но за его дисциплиной тоже нужно приглядывать.
Мария Гуляева, рабочий ЖЭУ №4 Советского района:
Она нас учит, и мы её учим. Очень строгая, принципиальная. С нас требует чистоту и порядок. И очень хорошая и отзывчивая. Она любую проблему нашу может решить.
Джим Керри, Аль Пачино, Сильвестр Сталлоне, Юрий Стоянов и даже Папа Римский... Немало известных нам людей начинали свой тернистый путь к вершине с самых низов. Они тоже, как ни странно, занимались уборкой. Впрочем, привнести в свою жизнь больше комфорта и уюта можем мы сами. Как минимум, в своём доме.