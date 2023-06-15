Здания с граффити. Кто в Минске занимается украшением коммунальных построек?

Небольшие постройки внутри дворов часто расписаны. Сюжет может быть разным: это и город, и речка, и животные. Таким украшением занимаются разные организации. Одна из них – Минскводоканал. Прямо сейчас студенты колледжей – будущие оформители и учителя по рисованию – проходят практику и украшают стены города.

Александр Микрюков, начальник ремонтно-строительного цеха УП «Минскводоканал»:

Дизайн предлагает нам колледж. Мы из нескольких вариантов выбираем картинку. Согласовываем с администрацией города. Это зависит от местности. Если городская черта, то урбанистический стиль: город, домики. Студентки с утра приступают к работе: одеваются в костюмы, прячут руки в перчатки, вооружаются кистями и малярными лентами – и воплощают схему дизайна.

Ульяна Клименкова:

Мы проходим практику от нашего колледжа – технологического. У нас задание – разрисовать стену дома.

Татьяна Скачкова:

По эскизу это город. Практика у нас уже примерно полторы недели. Мы были на объекте Кольцова. Мы также разрисовывали его домами. Разумеется, студентки не самостоятельно раскрашивают здания. Им помогают взрослые. Таким образом, специалисты передают свои знания и опыт на практике.

Анна Бердович:

Практика в корне отличается. Во-первых, это контакт с людьми. Эта практика куда более интересная: куратор есть, который нами руководит и помогает. Это наши преподаватели, которые помогают с эскизами. Подбор цвета. Расписанные постройки пришлись по вкусу жильцам – и взрослым, и малышам.

Конечно красивее, когда раскрашено.

Очень красиво, детям нравится. Потому что не блекло так, привлекает внимание.