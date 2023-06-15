Здания с граффити. Кто в Минске занимается украшением коммунальных построек?
Небольшие постройки внутри дворов часто расписаны. Сюжет может быть разным: это и город, и речка, и животные. Таким украшением занимаются разные организации. Одна из них – Минскводоканал. Прямо сейчас студенты колледжей – будущие оформители и учителя по рисованию – проходят практику и украшают стены города.
Александр Микрюков, начальник ремонтно-строительного цеха УП «Минскводоканал»:
Дизайн предлагает нам колледж. Мы из нескольких вариантов выбираем картинку. Согласовываем с администрацией города. Это зависит от местности. Если городская черта, то урбанистический стиль: город, домики.
Студентки с утра приступают к работе: одеваются в костюмы, прячут руки в перчатки, вооружаются кистями и малярными лентами – и воплощают схему дизайна.
Ульяна Клименкова:
Мы проходим практику от нашего колледжа – технологического. У нас задание – разрисовать стену дома.
Татьяна Скачкова:
По эскизу это город. Практика у нас уже примерно полторы недели. Мы были на объекте Кольцова. Мы также разрисовывали его домами.
Разумеется, студентки не самостоятельно раскрашивают здания. Им помогают взрослые. Таким образом, специалисты передают свои знания и опыт на практике.
Анна Бердович:
Практика в корне отличается. Во-первых, это контакт с людьми. Эта практика куда более интересная: куратор есть, который нами руководит и помогает. Это наши преподаватели, которые помогают с эскизами. Подбор цвета.
Расписанные постройки пришлись по вкусу жильцам – и взрослым, и малышам.
Конечно красивее, когда раскрашено.
Очень красиво, детям нравится. Потому что не блекло так, привлекает внимание.
В районе стало намного уютнее, когда покрасили стену.
Краска действительно может повредиться. В Минскводоканале рассказали, что в таких случаях специалисты оперативно выезжают на точку и реставрируют граффити.