Прямой эфир

Завершено расследование громкого дела о коррупции на предприятии «Нафтан»

02 марта 2016 06:37
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Следственный комитет поставил точку в громком деле. Завершено расследование в отношении бывших топ-менеджеров «Нафтана». Заместитель генерального директора вместе с двумя подчиненными брали взятки у трех представителей коммерческих фирм. Взамен помогали заключать выгодные контракты с предприятием. В феврале 2013 года во время очередной сделки «предприимчивую шестерку» задержали. Результат преступной деятельности — ущерб на сумму свыше 46 миллиардов рублей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сергей Кабакович, начальник отдела информации и связи с общественностью Следственного комитета Республики Беларуси:
В ходе следственных действий следователями были предприняты меры по возмещению материального ущерба предприятию. Возращено 38 миллиардов белорусских рублей. По собранным доказательствам должностным лицам предприятия предъявлены окончательные обвинения - это злоупотребление служебными полномочиями, а также получение взятки в особо крупном размере. В отношении представителей коммерческих структур расследование уголовного дела продолжается.

# общество # Коррупция # Сергей Кабакович

Другие новости рубрики

Все новости
Распродажа цветов к 8 марта: в Минске откроются около 200 дополнительных площадок
02 марта 2016 06:37

Распродажа цветов к 8 марта: в Минске откроются около 200 дополнительных площадок

Новый поисковый сезон открыли военнослужащие, которые занимаются обнаружением мест воинских захоронений
02 марта 2016 06:33

Новый поисковый сезон открыли военнослужащие, которые занимаются обнаружением мест воинских захоронений

Ефим Шифрин в программе «Простые вопросы» с Егором Хрусталевым
01 марта 2016 20:24

Ефим Шифрин в программе «Простые вопросы» с Егором Хрусталевым