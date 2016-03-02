Завершено расследование громкого дела о коррупции на предприятии «Нафтан»

Новости Беларуси. Следственный комитет поставил точку в громком деле. Завершено расследование в отношении бывших топ-менеджеров «Нафтана». Заместитель генерального директора вместе с двумя подчиненными брали взятки у трех представителей коммерческих фирм. Взамен помогали заключать выгодные контракты с предприятием. В феврале 2013 года во время очередной сделки «предприимчивую шестерку» задержали. Результат преступной деятельности — ущерб на сумму свыше 46 миллиардов рублей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сергей Кабакович, начальник отдела информации и связи с общественностью Следственного комитета Республики Беларуси:

В ходе следственных действий следователями были предприняты меры по возмещению материального ущерба предприятию. Возращено 38 миллиардов белорусских рублей. По собранным доказательствам должностным лицам предприятия предъявлены окончательные обвинения - это злоупотребление служебными полномочиями, а также получение взятки в особо крупном размере. В отношении представителей коммерческих структур расследование уголовного дела продолжается.