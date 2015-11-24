Прямой эфир

Застрявшие на границе между Грецией и Македонией мигранты в знак протеста зашили себе рты

24 ноября 2015 10:42
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Ирана. Шаг отчаяния. Застрявшие на границе между Грецией и Македонией мигранты в знак протеста против невозможности продолжить путь в Европу зашили себе рты. Участники акции протеста — уроженцы Ирана. К ним присоединились мужчины из Бангладеш и Марокко, признанные  экономическими мигрантами.

Напомним, Европа усилила контроль на  границах после терактов в Париже, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На минувшей неделе власти балканских стран заявили, что их границы открыты  только для людей,  из зон военных конфликтов –  Сирии, Ирака и Афганистана.

# общество # Беженцы

Другие новости рубрики

Все новости
Дифференцированную оплату проезда в транспорте Минска внедрят до конца 2015 года
24 ноября 2015 08:33

Дифференцированную оплату проезда в транспорте Минска внедрят до конца 2015 года

Услуги ЖКХ: Порталы единой диспетчерской службы появятся во всех крупных городах Беларуси
24 ноября 2015 07:50

Услуги ЖКХ: Порталы единой диспетчерской службы появятся во всех крупных городах Беларуси

В Академии управления при Президенте Беларуси открыли аудиторию, соответствующую залу судебных заседаний
23 ноября 2015 16:50

В Академии управления при Президенте Беларуси открыли аудиторию, соответствующую залу судебных заседаний