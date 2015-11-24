Застрявшие на границе между Грецией и Македонией мигранты в знак протеста зашили себе рты

Новости Ирана. Шаг отчаяния. Застрявшие на границе между Грецией и Македонией мигранты в знак протеста против невозможности продолжить путь в Европу зашили себе рты. Участники акции протеста — уроженцы Ирана. К ним присоединились мужчины из Бангладеш и Марокко, признанные экономическими мигрантами.

Напомним, Европа усилила контроль на границах после терактов в Париже, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На минувшей неделе власти балканских стран заявили, что их границы открыты только для людей, из зон военных конфликтов – Сирии, Ирака и Афганистана.