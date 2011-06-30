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Защитить диссертацию в Беларуси будет сложнее

30 июня 2011 06:59
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Отныне докторская должна быть основана только на открытии.

Качество научных работ обсудили в Академии Наук. Также подняли вопрос и о поощрении ученых, желающих получить звание доктора или кандидата.

За прошлый год белорусские ученые защитили почти 650 кандидатских и 50 докторских диссертаций, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Анатолий Афанасьев, председатель Высшей аттестационной комиссии Республики Беларусь:
Сейчас у нас есть программа, поэтому вопросы, связанные с плагиатом (заимствованием чужих результатов) уже практически исчерпан.
Усиливается контроль за качеством научных результатов — какие получены результаты, какое приращение новых знаний получено в диссертации.

Сергей Чижик, главный ученый секретарь Национальной Академии наук Беларуси:
Если человек защищает диссертацию, он должен иметь публикации достойного значения, должен быть признан коллегами, а также должен быть востребованы, то есть его результаты должны использоваться.

# общество # Образование # Белоруссия

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