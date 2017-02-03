Зарплата в 500 долларов, молодежная политика, граница с Россией: что волнует белорусов

Новости Беларуси. Напомним, участие в разговоре мог принять каждый белорус. Задать свой вопрос главе государства можно было через онлайн-сервис на сайте belta.by и через аккаунты информагентства в социальных сетях.

Граждане активно пользовались этой возможностью. Всего поступило почти тысяча вопросов, сообщили в программе «Новости 24 часа» на СТВ.

Опрос:

Как Президент сказал, у нас зарплата должна быть 500 долларов. Будет ли это?

Очень интересна молодежная политика. Что будет делаться для молодых семей? Возможно, будут вводиться какие-то льготы на жилье?

Сейчас Россия границы укрепляет. Беларусь молчит. Было бы очень интересно узнать, почему это происходит. Хотелось бы жить, как раньше, без границ, дружно, весело, прекрасно.

Про экономику, про политику и строительство АЭС.

Создание новых рабочих мест.

Меня лично волнует вопрос трудоустройства наших инвалидов. Потому что это такая проблема по всей Республике Беларусь.

Всегда будет актуально состояние экономики страны, конкурентоспособность продукции белорусской на других рынках.

Меня как молодого человека волнует молодежь. Трудоустройство молодых специалистов после окончания университета.