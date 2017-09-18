Прямой эфир

«Запад-2017»: 18 сентября на полигоне Лепельский отработают поиск, блокирование и уничтожение незаконных вооруженных формирований

18 сентября 2017 09:06
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. 18 сентября войска Беларуси и России продолжат отрабатывать совместную защиту важных государственных объектов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Так, на полигоне Борисовский белорусские и российские подразделения отработают ведение оборонительного боя.

Действия будут поддержаны огнем артиллерии и ударами авиации. На полигоне Лепельский подразделения отработают поиск, блокирование и уничтожение незаконных вооруженных формирований. В этот день ожидаются и самые интенсивные учебные бои на Осиповичском полигоне. Туда условный противник бросит авангард своих войск. Однако и силы союзного государства подготовили ответный удар.

«Запад-2017»: 18 сентября на полигоне Лепельский отработают поиск, блокирование и уничтожение незаконных вооруженных формирований-1

Олег Белоконев, начальник Генерального штаба Вооруженных Сил Республики Беларусь – заместитель министра обороны Республики Беларусь:
Часть подразделений из состава сил специальных операций, войск западного, северо-западного оперативного командования продолжают блокирование и усиление государственной границы в целях недопущения дальнейшего прорыва и увеличения деструктивных элементов на нашей территории.

Уровень подготовки, который сегодня показывают военнослужащие, заслуживает не только уважения, но даже и восхищения.

Сегодня и войска, и личный состав, и органы управления работают слаженно. Система управления не дает ни одного сбоя.

«Запад-2017»: 18 сентября на полигоне Лепельский отработают поиск, блокирование и уничтожение незаконных вооруженных формирований-4

На учении «Запад-2017» проверяются возможности новых и модернизированных образцов вооружения и военной техники

как белорусского, так и совместного с Россией производства. В розыгрыше тактических эпизодов принимают участие броневики «Кайман», противотанковый ракетный комплекс «Шершень», реактивная система залпового огня «Полонез». Отметим, что закончится учение «Запад-2017» в 20 сентября. До конца месяца и белорусские, и российские подразделения вернутся в места постоянной дислокации.

# общество # Военные учения # Беларусь-Россия # Фотофакт # Олег Белоконев # Вооруженные силы Республики Беларусь # Учения «Запад-2017»

Другие новости рубрики

Все новости
«Это наша работа»: что ежедневно переживают спасатели, первыми входящие в горящие дома – видеофакт
18 сентября 2017 08:22

«Это наша работа»: что ежедневно переживают спасатели, первыми входящие в горящие дома – видеофакт

Условный противник бросит авангард своих войск на Осиповичский полигон: учение «Запад-2017» выходит на финишную прямую
18 сентября 2017 08:01

Условный противник бросит авангард своих войск на Осиповичский полигон: учение «Запад-2017» выходит на финишную прямую

Лапчатка скальная: белорусские ученые создадут резервную популяцию уникального растения
18 сентября 2017 07:55

Лапчатка скальная: белорусские ученые создадут резервную популяцию уникального растения