«Запад-2017»: 18 сентября на полигоне Лепельский отработают поиск, блокирование и уничтожение незаконных вооруженных формирований

Новости Беларуси. 18 сентября войска Беларуси и России продолжат отрабатывать совместную защиту важных государственных объектов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Так, на полигоне Борисовский белорусские и российские подразделения отработают ведение оборонительного боя. Действия будут поддержаны огнем артиллерии и ударами авиации. На полигоне Лепельский подразделения отработают поиск, блокирование и уничтожение незаконных вооруженных формирований. В этот день ожидаются и самые интенсивные учебные бои на Осиповичском полигоне. Туда условный противник бросит авангард своих войск. Однако и силы союзного государства подготовили ответный удар.

Олег Белоконев, начальник Генерального штаба Вооруженных Сил Республики Беларусь – заместитель министра обороны Республики Беларусь:

Часть подразделений из состава сил специальных операций, войск западного, северо-западного оперативного командования продолжают блокирование и усиление государственной границы в целях недопущения дальнейшего прорыва и увеличения деструктивных элементов на нашей территории. Уровень подготовки, который сегодня показывают военнослужащие, заслуживает не только уважения, но даже и восхищения. Сегодня и войска, и личный состав, и органы управления работают слаженно. Система управления не дает ни одного сбоя.