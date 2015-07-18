Замначальника управления спорта и туризма Мингорисполкома – о моде на здоровый образ жизни

Новости Беларуси. Каждый четвертый минчанин занимается сегодня спортом. Такую информацию озвучили на неделе в Мингорисполкоме. И действительно, в Минске стремительно растет количество спортивных площадок, активно развивается велодвижение, я уже не говорю о таких нетрадиционных видах спортивных увлечений, как стрит-воркаут, скейтбординг.

Здоровый образ жизни для минчан — дань моде или стремление сохранить молодость и красоту? Об этом говорим с нашим гостем. В студии программы «Большой город» на СТВ Светлана Демешко, заместитель начальника управления спорта и туризма Мингорисполкома.

Свои вопросы гостям программы вы можете адресовать по телефонам горячей линии СТВ – 290-66-00 – городской номер, 1-600-700 – мобильный.