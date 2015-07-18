Прямой эфир

Замначальника управления спорта и туризма Мингорисполкома – о моде на здоровый образ жизни

18 июля 2015 15:19
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Каждый четвертый минчанин занимается сегодня спортом. Такую информацию озвучили на неделе в Мингорисполкоме. И действительно,  в Минске стремительно растет количество спортивных площадок, активно развивается велодвижение, я уже не говорю о таких нетрадиционных видах спортивных увлечений, как стрит-воркаут, скейтбординг.

Здоровый образ жизни для минчан — дань моде или стремление сохранить молодость и красоту? Об этом говорим с нашим гостем. В студии программы «Большой город» на СТВ Светлана Демешко, заместитель начальника управления спорта и туризма Мингорисполкома.

Свои вопросы гостям программы вы можете адресовать по телефонам горячей линии СТВ – 290-66-00 – городской номер, 1-600-700 – мобильный.

# общество # Государственная политика в области спорта # Светлана Демешко

Другие новости рубрики

Все новости
Чета пенсионеров из Гродно на байдарках и каяках прошли самые быстрые горные реки Европы и Азии
18 июля 2015 13:45

Чета пенсионеров из Гродно на байдарках и каяках прошли самые быстрые горные реки Европы и Азии

В Италии проходит крупная акция протеста против прибытия в страну новых мигрантов
18 июля 2015 13:44

В Италии проходит крупная акция протеста против прибытия в страну новых мигрантов

В Беларуси расширится перечень студотрядов
18 июля 2015 11:21

В Беларуси расширится перечень студотрядов