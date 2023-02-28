Замминистра внутренних дел: родители сами приводили своих детей для съёмок в порно и получали вознаграждение

Новости Беларуси. В студии программы «Постскриптум» Геннадий Казакевич, заместитель министра внутренних дел Республики Беларусь – начальник криминальной милиции, а также Александра Кучинская, врач психиатр-нарколог приемного отделения РНПЦ психического здоровья.
Геннадий Казакевич, заместитель министра внутренних дел Республики Беларусь – начальник криминальной милиции:
Есть случаи изготовления детского порно, соответственно, насилия над детьми на территории Республики Беларусь. К сожалению, у нас тоже есть детские порностудии, мы их выявляем, пресекаем их деятельность.
Юлия Бешанова, ведущая:
Хочется спросить: а где в этот момент были родители?
Геннадий Казакевич:
А родители сами приводили за руку своих детей для съемок в порно и получали за это вознаграждение. Вот так. Это есть в нашей стране.
Юлия Бешанова:
Это абсолютно не укладывается в голове.
Геннадий Казакевич:
К сожалению, так есть.
Юлия Бешанова:
Ребенок, который доверяет родителям, идет за руку…