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Замминистра внутренних дел: родители сами приводили своих детей для съёмок в порно и получали вознаграждение

28 февраля 2023 18:02
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Новости Беларуси. В студии программы «Постскриптум» Геннадий Казакевич, заместитель министра внутренних дел Республики Беларусь – начальник криминальной милиции, а также Александра Кучинская, врач психиатр-нарколог приемного отделения РНПЦ психического здоровья.

Замминистра внутренних дел: родители сами приводили своих детей для съёмок в порно и получали вознаграждение-1

Геннадий Казакевич, заместитель министра внутренних дел Республики Беларусь – начальник криминальной милиции:
Есть случаи изготовления детского порно, соответственно, насилия над детьми на территории Республики Беларусь. К сожалению, у нас тоже есть детские порностудии, мы их выявляем, пресекаем их деятельность.

Юлия Бешанова, ведущая:
Хочется спросить: а где в этот момент были родители?

Геннадий Казакевич:
А родители сами приводили за руку своих детей для съемок в порно и получали за это вознаграждение. Вот так. Это есть в нашей стране.

Замминистра внутренних дел: родители сами приводили своих детей для съёмок в порно и получали вознаграждение-4

Юлия Бешанова:
Это абсолютно не укладывается в голове.

Геннадий Казакевич:
К сожалению, так есть.

Юлия Бешанова:
Ребенок, который доверяет родителям, идет за руку…

Замминистра внутренних дел: родители сами приводили своих детей для съёмок в порно и получали вознаграждение-7

Александра Кучинская, врач психиатр-нарколог приемного отделения РНПЦ психического здоровья:
Мы же понимаем, что это уже вопрос, какая семья.

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# Милиция Беларуси # общество # Геннадий Казакевич # Юлия Бешанова # Александра Кучинская # Фотофакт

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