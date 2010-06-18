Заложен памятный камень китайского квартала «Лебяжий» в Минске

В Минск с официальным визитом находится мэр Пекина. В составе китайской делегации — представители муниципального правительства и руководители крупных строительных компаний.

Для них в Беларуси подготовили более сотни новых совместных проектов.

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Возложение венков к обелиску на площади Победы — мероприятие традиционное для любой делегации. Оно задает особую тональность визиту в целом. Почтили память погибших в войне белорусов и гости из Поднебесной.

Тут же озвучили и главные задачи на сегодня. Выстраивать отношения столиц собираются в строительной сфере.

Николай Ладутько, исполняющий обязанности председателя Мингорисполкома:

Мы вместе с вами будем иметь возможность по прошествии трех-четырех лет получить новые социально значимые объекты инфраструктуры города Минска.

Го Цзиньлун, мэр города Пекин (КНР):

Минск — город очень гармоничный и хорошо развивающийся. И сегодня наша основная задача — реализовать на практике договоренности, которые уже есть. Их уже обозначили во время недавнего визита нашего вице-председателя. А сегодня мы подпишем соответствующий документ.

Документ оказался широким по возможностям. Ведь в его формате должны уместиться пятнадцатимиллиардные перспективы. Пока в китайском правительстве говорят лишь о возможности рекордного кредита. Однако предложенные проекты делают цифру вполне реальной. Уже идет речь о создании в Минске комплекса «China-town» и возведении гостиницы «Пекин». Здесь же одним росчерком заверили перспективы в экономической и в других сферах.

Сегодня реальная стоимость белорусских предложений — больше миллиарда долларов. Сотня инвестпроектов уже лежит на столе в правительстве. Совместный бизнес на взаимовыгодных условиях будут вести не только в строительстве. Гостей заинтересовали идеи по созданию высокотехнологичных производств. С таким совместным продуктом можно выходить и на взыскательные европейские рынки.

Сергей Сидорский, премьер-министр Республики Беларусь:

В ближайшее время мы предложим китайской стороне конкретные технологические проекты, которые будут перенесены с учетом опыта развития китайской экономики в Беларусь. Чтобы здесь, в центре Беларуси, создавать высокотехнологический продукт и продавать его в Европейском союзе.

Побывали гости и на «своей» стройплощадке — на месте будущего района «Лебяжий». Здесь же заложили и памятный камень как символический фундамент совместного проекта. Через несколько лет на окраине Минска вырастет настоящий китайский квартал.

Хой Чжан, начальник строительного участка:

Мировое качество — китайская специфика в Минске. Это общий лозунг, под которым мы разворачиваем наше строительство. Над этим проектом работали наши лучшие инженеры и проектировщики.

В дальневосточных инвестициях никто не сомневался. Конкретное место для белорусско-китайских проектов было отведено и в утвержденном генплане застройки Минска.

Алексей Мартиненок, Елена Бондаренко, Андрей Дук, телекомпания СТВ.