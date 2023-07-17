«Задача будет выполнена». Генпрокурор рассказал о поручениях Президента в связи с расследованием дела о геноциде

Новости Беларуси. Александр Лукашенко считает необходимым усилить контроль за соблюдением законодательства среди военных. Об этом Президент заявил сегодня, 17 июля, принимая с докладом Андрея Шведа, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В центре внимания и ход расследования дела о геноциде белорусского народа в годы Великой Отечественной. Президент отметил, что есть ряд предложений не только по рассмотрению данного вопроса, но и его пропаганде, особенно среди молодежи. Белорусы должны знать, что происходило в 1940-е, чтобы подобное больше никогда не повторилось. В целом о проделанной работе по данному направлению с журналистами поделился генеральный прокурор Беларуси.

Андрей Швед, генеральный прокурор Беларуси:

На данный момент нами установлено более 2 500 ранее неизвестных населенных пунктов, которые были уничтожены. В том числе не менее 80, которые разделили судьбу Хатыни. Допрошены 17 тысяч живых свидетелей. Кроме того, проведена большая работа по увековечению памяти, активно ведется работа с молодежью. Было доложено об отдельных аспектах внедрения в учебный процесс и идеологическую работу результатов расследования уголовного дела. Даны конкретные поручения главы государства, в том числе о подготовке учебного материала, который с 1 сентября этого года должен быть в каждой школе нашей страны. Эта задача будет выполнена.

Поинтересовался глава государства, как выполняется поручение по инспектированию сельхозорганизаций и не только. В фокусе – падеж скота, выплаты зарплат и коррупционные проявления. Что касается гибели животных, тенденция сокращается. Но делать выводы рано – подчеркнул Андрей Швед – полная картина станет ясна к концу года.