Медсправка к 1 сентября теперь нужна не всем

Медсправка к 1 сентября нужна только при первичном поступлении ребенка в ясли, детский сад, школу или гимназию. Повторное оформление не нужно, если срок документа не истек, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Обычно он действует от полугода до года. Родителям рекомендовано оформлять справку в месяц рождения ребенка. До истечения срока действия ранее выданного документа ребенок может продолжать посещать учреждение образования без ограничений.

Елена Филипович: У меня в первый класс идет дочка Ангелина. День рождения у нас в июле. Очень удобно стало, что и день рождения, и к школе одновременно можно. И решили сейчас, чтобы потом не стоять в очередях и быть уверенной, что ребенок пойдет в эту школу.

Ирина Колотович, методист учебно-методического кабинета Слуцкого района:

Для поступления в учреждения общего среднего образования родители должны предоставить документы. Взять паспорт для написания заявления в учреждение, медицинскую справку и свидетельство о рождении ребенка.

Медицинская справка оформляется у участкового педиатра за пять дней до поступления. С 5 лет – через доврачебный кабинет. Здесь проводят базовые измерения и при необходимости назначают анализы. После этого ребенка осматривает педиатр и принимает решение о дополнительных обследованиях.