В Минской области убрано порядка 65% площадей озимого ячменя

Горячая пора для аграриев Минской области. В регионе активно идет жатва. Убрано уже 65 % площадей озимого ячменя. В закромах – порядка 180 тысяч тонн. На полях – вся техника. И днем и ночью работает зерносушильное хозяйство, рассказали в программе «Минщина» на СТВ. В Червенском районе справиться с жатвой планируют за 20 дней – материал Анастасии Близнюк.

Владислав Игнатьев пришел в хозяйство молодым специалистом. По должности – главный инженер. Но в такую горячую пору садится за руль комбайна. Ведь руки в хозяйстве нужны. А от слаженности работы зависит вес хлебного каравая и оперативность в работе. Для качественной уборки – современная техника. В этом комбайне все для комфорта водителя: климат-контроль и бортовой компьютер.

Владислав Игнатьев, главный инженер ОАО «10 съезд Советов»:

С детства нравится комбайн, поле, нравится сам процесс уборки, как рождается хлеб. Главное – убрать без потерь и в кратчайшие сроки. С годами вырабатываются привычки, где, как и что лучше. У коллег спрашиваю, если что-то не получается. Коллектив дружный, работаем, подсказываем.