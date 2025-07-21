Рассказываем, как оплатить обучение при помощи семейного капитала

Многодетные семьи вправе оплатить обучение в вузах или колледжах с помощью семейного капитала. Средства можно использовать до того, как ребенку исполнится 18 лет, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Также есть возможность этими финансами оплатить не только учебу детей, но и родителей. Под условия подходит любая форма получения образования: очная, заочная и дистанционная. Для того чтобы оформить оплату обучения, необходимо собрать документы и обратиться в службу «Одно окно».

Оксана Кулинкович, заместитель начальника управления – начальник отдела пенсионного обеспечения управления по труду, занятости и социальной защите Смолевичского райисполкома:

Для распоряжения средствами семейного капитала на обучение необходимы паспорт заявителя, документы, подтверждающие, что капитал назначен, то есть решение, договор с учебным заведением, документы, удостоверяющие личность, либо свидетельство о рождении того члена семьи, в отношении которого будет использоваться распоряжение капитала. И занятость трудоспособного отца в полной семье либо родителей в неполной – не менее 12 месяцев из последних 24 месяцев перед обращением.

В Смолевичском районе за последние 10 лет было принято свыше тысячи решений о назначении семейного капитала. Досрочным распоряжением средств воспользовались почти 800 человек. В топе жилищные и медицинские услуги, а также образование.