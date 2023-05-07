Прямой эфир

За кулисами телевидения! Что происходит вне эфира на СТВ?

07 мая 2023 19:42
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7 мая в Беларуси отмечают День радио и телевидения. Для зрителей «Недели» в честь праздника небольшая экскурсия в закулисье программы. Это режиссерская аппаратная, где и происходит та самая магия телевидения. Посмотрите, сколько людей работают над программой.  

Ольга Коршун, СТВ:  
Напомним, что «Неделя» выходит в прямом эфире. Это дополнительный уровень сложности, но с такой командой и в прямой эфир, и в разведку, и в космос даже не страшно. Надеюсь, зрители это чувствуют тоже.  

За кулисами телевидения! Что происходит вне эфира на СТВ?-1

Александр Лукашенко в преддверии Дня Победы вручил государственные награды заслуженным деятелям различных сфер.  

За кулисами телевидения! Что происходит вне эфира на СТВ?-4

В Беларуси провели сев ранних яровых и сахарной свеклы.  

За кулисами телевидения! Что происходит вне эфира на СТВ?-7

В Беларуси отремонтируют свыше 1 400 километров местных дорог.  

Уже более 22 лет сердце телецентра на Коммунистической бьется в ритме СТВ.  

За кулисами телевидения! Что происходит вне эфира на СТВ?-10

Итоги этого дня в прямом эфире на СТВ. В студии Юлия Алексеюк, добрый вечер.  

Самые важные акценты дня – в эмоциях и интонациях.  

За кулисами телевидения! Что происходит вне эфира на СТВ?-13

Для белорусской делегации рабочий день в Кремле сегодня начался около полудня.  

В режиме нон-стоп здесь готовы рассказать и показать весь драйв жизни по ту сторону голубых экранов.  

За кулисами телевидения! Что происходит вне эфира на СТВ?-16

Домой идем, все, пора домой. Мне на работу.  

За кулисами телевидения! Что происходит вне эфира на СТВ?-19

Спасибо большое.  

За кулисами телевидения! Что происходит вне эфира на СТВ?-22

Юлия Алексеюк, телеведущая:  
Лучше завтрак на ходу, чем его полное отсутствие, потому что голосу, чтобы работать, обязательно нужны силы.  

За кулисами телевидения! Что происходит вне эфира на СТВ?-25

Несомненный плюс работы в столь ранний час – это такие пустые, свободные дороги, никаких пробок.  

За кулисами телевидения! Что происходит вне эфира на СТВ?-28

А еще на белорусской земле сохранились традиции, которые пополнили список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО.  

За кулисами телевидения! Что происходит вне эфира на СТВ?-31

Виктория Ходосок, телеведущая:  
На самом деле, это такой адреналин, несмотря на то, что приходится рано вставать. И казалось бы, ну кто нас там смотрит так рано. На самом деле смотрят.  

С 06:30 до 23:00 – и всегда в прямом эфире. Несмотря на приставку «столичное», контурами Минска СТВ давно не ограничивается. Наши репортеры во всех уголках Беларуси. А если того требует зритель, то и мира.  

За кулисами телевидения! Что происходит вне эфира на СТВ?-34

Евгений Пустовой, политический обозреватель:  
Когда ты рядом с любимой девушкой, ты кайф не теряешь? Вот и я не теряю. Не только в поле… У меня поля бывают разные: сельскохозяйственные, поля саммитов, хоккейные. Вот медийное поле. Оно широкое. И сейчас есть возможность реализовываться на нем.  

Свою круглую дату на неделе отметил и политический обозреватель СТВ Евгений Пустовой – 20 лет на телевидении. Сегодня он не только старожил президентского пула, но и автор собственной рубрики «Политика без галстуков и купюр».  

За кулисами телевидения! Что происходит вне эфира на СТВ?-37

О самом главном в жизни Беларуси. А что может быть важнее Дня Победы? «Политика без галстуков и купюр». Авторский взгляд Пустового на СТВ.  

За кулисами телевидения! Что происходит вне эфира на СТВ?-40

Александр Осенко, генеральный директор ЗАО «Столичное телевидение»:  
Философия СТВ, всей компании – это новости, это правда, это правдивые новости, это развенчивание фейков, это контрпропаганда. То есть мы делаем ставку на новостное наполнение, как на СТВ, развитие авторской журналистики, так и на телеканале «РТР-Беларусь».  

За кулисами телевидения! Что происходит вне эфира на СТВ?-43

Премьера на РТР! Герои авторской журналистики в амплуа ведущих ток-шоу. «Дано» – совместный проект СТВ и Молодежного парламента. Самые актуальные вопросы внутренней повестки из уст экспертов и приглашенных гостей. Каждую среду в 20:20 – не пропустите.  

За кулисами телевидения! Что происходит вне эфира на СТВ?-46

Мы недооцениваем нашу молодежь. Они сейчас идут в ногу со временем.  

За кулисами телевидения! Что происходит вне эфира на СТВ?-49

Хотелось бы сказать, что обе стороны высказались абсолютно четко и правильно.  

За кулисами телевидения! Что происходит вне эфира на СТВ?-52

Международная политика наизнанку: от теледивы Надежды Сасс, она уполномочена заявить о том, что волнует миллионы. Всегда резонансные темы и именитые эксперты. Чтобы дать им слово, ведущая готова на все.  

За кулисами телевидения! Что происходит вне эфира на СТВ?-55

Специальный выпуск программы «САСС уполномочен заявить» из сердца Европейского союза – из Брюсселя. Хочу отметить, что впервые в истории белорусского телевидения мы ведем программу из студии пресс-центра Европейского парламента.  

За кулисами телевидения! Что происходит вне эфира на СТВ?-58

Уже второй год они каждый понедельник говорят по существу. Одноименное ток-шоу в прямом эфире, кстати, единственное на белорусском телевидении. Для Кирилла Казакова и Алены Сыровой нет закрытых тем и неприкасаемых гостей.  

За кулисами телевидения! Что происходит вне эфира на СТВ?-61

– Для детей нет…  
– Подождите, секундочку! Я хочу сказать...  

За кулисами телевидения! Что происходит вне эфира на СТВ?-64

Алена Сырова, политический обозреватель, телеведущая:  
Мы очень часто затрагиваем повестку, которая внутри страны. И, по моему личному наблюдению, желающих говорить, особенно в прямом эфире, на темы, которые больные внутренние, не так уж и много. Потому что всегда проще поосуждать кого-то там. Да, действительно, бывают события международного характера, которые мы просто не можем не затрагивать, которые влияют на нашу жизнь. Но тогда мы их и обсуждаем с точки зрения того, что это дает Беларуси, белорусам. Потому что, конечно, можно сотрясать воздух, конечно, можно обсуждать, «а как там у них». Но давайте начнем с того, а как там у нас.  

За кулисами телевидения! Что происходит вне эфира на СТВ?-67

Владимир Перцов, министр информации Беларуси:  
Телеканал СТВ характерен такой острой гражданской социальной журналистикой. Эта журналистика вызывает особый интерес у нашей патриотичной аудитории, всегда на ура воспринимается в аудиториях выступления ваших звезд и всегда воспринимается особенно болезненно их выступление со стороны наших оппонентов, врагов. Мы это тоже видим. Мы понимаем, что их цепляет. Это особый результат труда, когда творчество действительно добивается такого профессионального успеха.  

За кулисами телевидения! Что происходит вне эфира на СТВ?-70

Но не ток-шоу едины. Меню телекомпании СТВ готово удивить даже истинных медиа гурманов. Остросоциальные, развлекательные, научно-познавательные и, конечно, спортивные программы. В объективах наших телекамер вся жизнь Беларуси. И по-другому быть попросту не может.  

За кулисами телевидения! Что происходит вне эфира на СТВ?-73

Александр Осенко:  
Это все показывают рейтинги, любовь наших телезрителей. Мы бы очень хотели, чтобы мы были флагманами. Чтобы за необходимой информацией, за быстрой информацией, за актуальной информацией и за комментарием к той или иной информации наша аудитория обращалась к нашим телеканалам, к нашим коммуникациям в цифровых средах.  

За кулисами телевидения! Что происходит вне эфира на СТВ?-76

Сохраняя прошлое – создаем будущее! В эти минуты к эфиру готовится большой театрализованный концерт СТВ ко Дню Великой Победы. В центре событий образ учителя, и это не про профессию, а про призвание и преданность. Повествование основано на реальных событиях в полуразрушенном Минске. Сквозной нитью проходит образ обычной белорусской девочки, которая рассказывает о своей школе, друзьях, первой любви и Родине.  

За кулисами телевидения! Что происходит вне эфира на СТВ?-79

Игорь Кривулько, режиссер-постановщик:  
У нас уже большинство проектов прошло вместе с телевизионной командой, вместе с административной командой телеканала СТВ. И, вы знаете, это действительно по-настоящему талантливые, профессиональные люди, которые понимают нас – это, мне кажется, самое важное – с полуслова. Которые понимают наши задумки, понимают наши идеи. И дают нам возможность действительно творить, действительно делать то, что мы хотим, в первую очередь. И даже помогают нам в каком-то роде раскрывать еще больше наш творческий потенциал.  

За кулисами телевидения! Что происходит вне эфира на СТВ?-82

Не столичное и не студенческое, а самое настоящее телевидение. Со своей магией и тайнами, узнать которые, увы, дано не каждому. Всех счастливчиков с праздником! Всегда ваше СТВ.  

# Журналистика # общество # Ольга Коршун # Юлия Алексеюк # Виктория Ходосок # Евгений Пустовой # Александр Осенко # Фотофакт

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