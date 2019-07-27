За кем останется арендное жильё, если супруги развелись?

Об арендном жилье говорили в программе «Большой город».

Бывает, что муж от своего предприятия получил арендное жильё, но семья распалась. Может ли быть такое, что жена с детьми останется в этой арендной квартире, если они решат разъехаться?

Анастасия Попкова, главный специалист управления жилищной политики Мингорисполкома:

Расторжение брака не является основанием для выселения граждан из арендной квартиры. То есть, как члены семьи, так и бывшие члены семьи после расторжения брака сохраняют все права и обязанности по пользованию жилым помещением. Если же гражданин прекратил трудовые отношения, например, супруг, и выбыл из данного жилого помещения, то, конечно же, и супруга должна его покинуть. Есть одно исключение в законодательстве: в случае прекращения трудовых отношений нанимателем, которому была предоставлена арендная квартира на период трудовых отношений, это жильё может быть сохранено за членами его семьи в случае, если они также относятся к первоочередным категориям граждан, которые имеют право на арендное жильё.