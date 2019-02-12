Умный чат-бот подскажет белорусам, что делать с бытовым мусором

Новости Беларуси. В Беларуси разработали чат-бот, который помогает разобраться, что делать с бытовым мусором, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Нужно зайти в мессенджер, ввести логин и запустить программу. Затем спросить, к примеру, в какой контейнер положить тот или другой вид отходов, куда сдать бумажный стаканчик или пластиковую бутылку.

Если экологический робот не помог, то его обучат и в следующий раз он будет более компетентен.