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Умный чат-бот подскажет белорусам, что делать с бытовым мусором

12 февраля 2019 07:18
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Новости Беларуси. В Беларуси разработали чат-бот, который помогает разобраться, что делать с бытовым мусором, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Умный чат-бот подскажет белорусам, что делать с бытовым мусором-1

Нужно зайти в мессенджер, ввести логин и запустить программу. Затем спросить, к примеру, в какой контейнер положить тот или другой вид отходов, куда сдать бумажный стаканчик или пластиковую бутылку.

Если экологический робот не помог, то его обучат и в следующий раз он будет более компетентен.

Умный чат-бот подскажет белорусам, что делать с бытовым мусором-4

В ближайшее время новинку внедрят на нескольких экологических сайтах. Разработчики при этом отмечают, что людям главным образом самим нужно отказаться от потребительского образа жизни. А чат-бот подскажет не только, как разумно избавиться от отходов, но и что использовать вместо одноразовых товаров, которые из нашей урны сразу отправляются на свалку.

# Экологическая обстановка в Беларуси # общество # Фотофакт

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