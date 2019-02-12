Умный чат-бот подскажет белорусам, что делать с бытовым мусором

Новости Беларуси. В Беларуси разработали чат-бот, который помогает разобраться, что делать с бытовым мусором, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. В Беларуси разработали чат-бот, который помогает разобраться, что делать с бытовым мусором, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Нужно зайти в мессенджер, ввести логин и запустить программу. Затем спросить, к примеру, в какой контейнер положить тот или другой вид отходов, куда сдать бумажный стаканчик или пластиковую бутылку.
Если экологический робот не помог, то его обучат и в следующий раз он будет более компетентен.
В ближайшее время новинку внедрят на нескольких экологических сайтах. Разработчики при этом отмечают, что людям главным образом самим нужно отказаться от потребительского образа жизни. А чат-бот подскажет не только, как разумно избавиться от отходов, но и что использовать вместо одноразовых товаров, которые из нашей урны сразу отправляются на свалку.