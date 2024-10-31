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Юристы ФПБ проводят выездные правовые приёмы

31 октября 2024 08:26
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Бесплатно получить консультации. Республиканский правовой прием проходит 31 октября во всех регионах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Юристы ФПБ проводят выездные правовые приёмы-2

Ответить на любые вопросы, связанные с трудовыми отношениями, готовы юристы ФПБ. Место встречи – организации, а также районные, городские объединения профсоюзов. Как показывает практика, выездные правовые приемы – одна из актуальных форм работы.

Юристы ФПБ проводят выездные правовые приёмы-4

Марина Лазарь, начальник главного управления юридической работы и правового обеспечения Федерации профсоюзов Беларуси:
Если мы видим, что одной консультации недостаточно, то мы предлагаем обратившемуся подготовить документы в государственный орган, сделать запросы по документам, которые необходимы, а может быть, подготовить исковое заявление в суд и представлять его интерес в таком органе. 

Приведу пример нашей работы. Наниматель провел инвентаризацию, по результатам чего хотел привлечь работников к материальной ответственности в размере 40 тысяч рублей. По результатам 9 заседаний судебных, работники были освобождены от необходимости возмещения недостачи.

Юристы ФПБ проводят выездные правовые приёмы-6

Кроме личного приема, обратиться за помощью к профсоюзным юристам можно по телефону. В числе вариантов, как получить консультацию, и письменное заявление или обращение через специальный сервис на интернет-портале ФПБ.

# Профсоюзы в Беларуси

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