Юристы ФПБ проведут бесплатные консультации

Бесплатные правовые приемы по всей стране проведут сегодня, 30 ноября, профсоюзные юристы. Консультацию по вопросам, связанным с защитой трудовых и социально-экономических прав, предоставят каждому, кому она необходима, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Воспользоваться помощью специалиста можно лично, по телефону, через сайт или по адресу электронной почты районного, городского объединения профсоюзов.
Светлана Котова, начальник управления юридической работы Федерации профсоюзов Беларуси:
Практика хороша тем, что большинство вопросов удается разрешить непосредственно во время профсоюзных приемов. Вместе с тем мы видим, что если нет возможности решить какую-то проблему в рамках проводимого профсоюзного приема граждан, мы берем этот вопрос на контроль и разрешаем уже после непосредственно дня профсоюзного приема граждан. Также хотелось бы отметить, что в рамках предыдущего республиканского профсоюзного приема граждан к нашим профсоюзным юристам за помощью и консультацией обратились более 700 человек.
На крупных предприятиях и в организациях, кроме проведения консультаций, юристы ФПБ встречаются с трудовыми коллективами, чтобы разъяснить новые нормы Трудового кодекса. Изменения вступят в силу с 1 января.