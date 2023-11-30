Юристы ФПБ проведут бесплатные консультации

Бесплатные правовые приемы по всей стране проведут сегодня, 30 ноября, профсоюзные юристы. Консультацию по вопросам, связанным с защитой трудовых и социально-экономических прав, предоставят каждому, кому она необходима, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Воспользоваться помощью специалиста можно лично, по телефону, через сайт или по адресу электронной почты районного, городского объединения профсоюзов.