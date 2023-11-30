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Юристы ФПБ проведут бесплатные консультации

30 ноября 2023 09:19
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Бесплатные правовые приемы по всей стране проведут сегодня, 30 ноября, профсоюзные юристы. Консультацию по вопросам, связанным с защитой трудовых и социально-экономических прав, предоставят каждому, кому она необходима, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Воспользоваться помощью специалиста можно лично, по телефону, через сайт или по адресу электронной почты районного, городского объединения профсоюзов.

Юристы ФПБ проведут бесплатные консультации-1

Светлана Котова, начальник управления юридической работы Федерации профсоюзов Беларуси:
Практика хороша тем, что большинство вопросов удается разрешить непосредственно во время профсоюзных приемов. Вместе с тем мы видим, что если нет возможности решить какую-то проблему в рамках проводимого профсоюзного приема граждан, мы берем этот вопрос на контроль и разрешаем уже после непосредственно дня профсоюзного приема граждан. Также хотелось бы отметить, что в рамках предыдущего республиканского профсоюзного приема граждан к нашим профсоюзным юристам за помощью и консультацией обратились более 700 человек.

Юристы ФПБ проведут бесплатные консультации-4

На крупных предприятиях и в организациях, кроме проведения консультаций, юристы ФПБ встречаются с трудовыми коллективами, чтобы разъяснить новые нормы Трудового кодекса. Изменения вступят в силу с 1 января.

# Профсоюзы в Беларуси # общество # Светлана Котова # Фотофакт

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