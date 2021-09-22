Юрист о разнице между ИП и самозанятыми: не нужно отчитываться перед налоговой и платить взнос в ФСЗН

Рынок труда пестрит вакансиями, но не всегда соискателю удается найти ту самую работу мечты. Когда перспектива стать офисным планктоном совсем не по душе, приходится искать иной способ заработка. И вот один из них. Можно превратить любимое хобби в основной источник дохода, при этом регистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя не обязательно.

Александр Костюкевич, юрист:

Как такового законодательного определения самозанятых нет. Прежде всего нужно обратиться к Гражданскому кодексу. В статье № 1 дано понятие, что такое предпринимательская деятельность, что к этому относится, а также виды деятельности, которые можно осуществлять без регистрации в качестве индивидуального предпринимателя. Отдельная категория – это ремесленники и оказывающие услуги в сфере агроэкотуризма. Остальные виды деятельности, их порядка 50, постоянно изменяются. Последнее изменение было в 2018 году.

И хоть c первого взгляда индивидуальное предпринимательство и самозанятость схожи, между двумя видами деятельности все же есть отличия, на которые стоит обратить внимание, прежде чем присваивать статус «сам себе начальник». Александр Костюкевич:

В отличие от индивидуальных предпринимателей, где нужно вести учет, отчитываться перед налоговой инспекцией, в каких-то случаях принимать денежные средства с использованием кассовых суммирующих аппаратов, открывать расчетные счета, самозанятым достаточно только уплачивать налоги до осуществления этой деятельности. Также часто возникает вопрос, нужно ли платить взносы в Фонд социальной защиты. Прямого требования нет, не нужно платить. Если возникнет желание у физического лица, в добровольном порядке можно уплачивать. И мы должны помнить: если самозанятый не уплачивает взносы в ФСЗН, то период этой деятельности в трудовой стаж не включается и не учитывается при исчислении пенсии. Если же лицо захочет, чтобы этот период включался в стаж, для него это будет основной вид деятельности, то целесообразно уплачивать взнос в Фонд социальной защиты.

Согласно законодательству, самозанятые попадают и под ряд ограничений. Запрещено, например, нанимать сотрудников, вести деятельность, которая предполагает регистрацию ИП или юридического лица, а также нарушать санитарные нормы, предусмотренные для определенного вида работ. Помимо прочего, юристы напоминают: получить статус самозанятого иностранцы и лица без гражданства не могут. Им позволена лишь разовая реализация своих произведений искусства на рынках и торговых точках не более пяти дней в месяц.

Александр Костюкевич:

Что касается налогов. Это единый налог, который необходимо заплатить до осуществления вида деятельности не позднее дня, предшествующего началу. Если, например, торговля, то можно даже за полмесяца заплатить, если услуги, то оплата идет минимум за один календарный месяц. Ставки налогов подскажут в налоговой инспекции. Но прежде чем заниматься этой деятельностью, мы должны помнить, что сначала должны встать на налоговый учет в инспекции. Нам присвоят учетный номер налогоплательщика. Для этого нужно обратиться в налоговую инспекцию, заполнить бланк заявления, который вам дадут бесплатно, вам присвоят учетный номер плательщика. И в дальнейшем, если мы хотим заниматься деятельностью, должны письменно уведомить либо через личный кабинет, который можно так же бесплатно открыть в налоговой инспекции. Потом мы уплачиваем либо через кассу сумму налогов, либо через систему ЕРИП и указываем в квитанции, какой вид деятельности, какой период и в каком месте.