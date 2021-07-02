Юлия Артюх: «БЧБ кричат, что они мученики. Запад апеллирует их задержанием, чтобы вывести людей на улицы»

Новости Беларуси. Авторская журналистика в программе Новости «24 часа» на СТВ. Юлия Артюх с рубрикой «Негладко». Юлия Артюх, СТВ:

Вот подумала я о наших псевдополитзаключенных. БЧБ кричат, что они мученики. Запад апеллирует их задержанием, чтобы вывести людей на улицы, прекрасно понимая, что за нарушение закона те, кто вышел, пострадают. Так герои ли те, кто сидят?

Юлия Артюх:

Например, Колесникова, которая пыталась поужинать на границе паспортом. Она решила, что лучше посидеть в тюрьме на родине, чем отвечать перед чужаками за растрату европейских денег и невыполненные задачи. Она поступила так, чтобы спасти себя. Поверьте, Тихановская тоже осталась бы здесь, но ее дети на тот момент были уже у этих самых чужаков. Юлия Артюх:

Перехваченный диалог заговорщиков явно показывает, какая у них участь: не справились с задачей – не получили грантов, идите на стройку или разносить пиццу. Отработанный материал – на свалку несбывшейся американской мечты. Юлия Артюх:

Много разговоров о том, почему не бежал Бабарико. Бабарико – очень богатый человек, жил в другой, нечистой на руку реальности. Бизнес, сумасшедшие деньги, амбиции. Политическая история Бабарико именно о мании величия. Не про народ и Беларусь, не про лучшее будущее, а про свое собственное эго. Ведь всю свою сознательную жизнь он занимался только своим личным благосостоянием, хотя ресурс позволял делать больше. Но тогда коттеджи его семьи были бы чуть скромнее и личный автопарк был бы, к примеру, не из семи автомобилей, а из пяти. В банке работал не за идею, а за зарплату и откаты. Это нормально работать и зарабатывать, но брать взятки – это уже противозаконно. Хочется знаменитую фразу сказать: «Где деньги, Зин?» А дополнить вопросом: а чего не хватало?

Юлия Артюх:

Продолжу о насущном. Сотрудница одной поликлиники рассказала: приехал какой-то белорус, который работает где-то в близлежащем государстве, к ним в поликлинику. И давай права качать – все ему не нравится, жаловаться будет. А эта сотрудница спрашивает: «Ты налоги платишь, чтобы здесь лечиться даром? Иди и лечись там, где работал». Но нет, там же дорого. Да, как так. Говорят, что там зарплаты огромные, а на лечение, выходит, не хватает? Парадоксальные вещи, но это, как мы знаем, другое. Юлия Артюх: «Как бы коллективный Запад на нас не давил, время толерантности прошло» Юлия Артюх:

Год назад, помню, разговор двух уличных экспертов о выборах в США. Один из них с таким деловым видом произнес: «Да, повезло им, что не Трамп победил. Иначе бы все, конец». Уверена, что ни один из знатоков не то что бы не жил в Америке, но даже туристом там не бывал. И такая уверенность в их словах, и такое понимание дел поражает. И то же самое звучит в адрес нашей страны. Многие никогда здесь не были, не жили, но так уверены, что именно они знают, как нам лучше и с каким Президентом. Юлия Артюх:

В Америке и Европе действуют простые демократические реалии: вкалываешь – нужен, заболел – свободен, следующий. Работодатель человека рассматривает только как ресурс. Нет у них такого: «О, у тебя сегодня день рождения, тогда можешь уйти чуть пораньше домой». Там плевать на твои дни рождения и твои дела.