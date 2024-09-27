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В Беларуси 100 тысяч доноров! В РНПЦ трансфузиологии рассказали, сколько человек ежедневно сдают кровь

27 сентября 2024 16:04
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Сегодня в мире около 110 миллионов человек являются донорами крови. В Беларуси таковых примерно 100 тысяч, рассказали в программе «В поисках истины».

В Беларуси 100 тысяч доноров! В РНПЦ трансфузиологии рассказали, сколько человек ежедневно сдают кровь-2

Лариса Гущина, заместитель директора РНПЦ трансфузиологии и медицинских биотехнологий:
Ежедневно к нам приходят порядка 100 доноров крови, у нас здесь в стационаре. Около 100-150 доноров – это кровь, которая заготавливается в условиях выездной бригады. И доноры плазмы составляют тоже где-то 100 человек. Вот 350 человек в день проходят у нас в центре через наши лаборатории.

В Беларуси 100 тысяч доноров! В РНПЦ трансфузиологии рассказали, сколько человек ежедневно сдают кровь-4

Сегодня человеческая кровь наиболее востребована: ведь появились высокотехнологичные операции, которые требуют большого количества этого биоматериала. При этом, несмотря на скоростные темпы развития медицины, донорская кровь все так же остается единственным лечебным средством, которое пока невозможно заменить другими препаратами. Единственным источником этого может быть только здоровый человек. Поэтому необходимо осознавать: донорство – это важно и нужно.

В Беларуси 100 тысяч доноров! В РНПЦ трансфузиологии рассказали, сколько человек ежедневно сдают кровь-6

Анна Домбровская, донор:
Призываю наших граждан сдавать кровь, потому что это необходимо, наши пациенты в больницах нуждаются в этом. Зачастую это спасает их жизни. Поэтому чем больше будут люди сюда приходить, чем больше молодых и здоровых доноров будет, тем больше спасем людей. 

Подробности в видео.

# Донорство в Беларуси

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