Какие заболевания можно выявить по анализу крови? Ответ вас удивит!

Сегодня человек научился практически точно узнавать по крови о проблемах всего тела. Ходить к прорицателю не нужно, вместо этого достаточно сдать необходимые анализы, рассказали в программе «В поисках истины».
Сегодня человек научился практически точно узнавать по крови о проблемах всего тела. Ходить к прорицателю не нужно, вместо этого достаточно сдать необходимые анализы, рассказали в программе «В поисках истины».
Надежда Дядькова, терапевт:
Анализов крови существует большое количество. Самые распространенные и простые – это общий анализ крови и биохимический анализ крови. То, что у нас в ходу, так сказать. По общему анализу крови мы можем увидеть количество эритроцитов, лейкоцитов, лимфоцитов, уровень гемоглобина, скорость оседания эритроцитов, лейкоцитарную формулу. В биохимическом анализе крови можем увидеть результаты, уровни ферментов, которые отражают функцию внутренних органов: печеночные ферменты, почечные, глюкоза, общий белок и другие.
Анализ крови, как правило, назначают при жалобах пациента. Общая слабость, долго не проходит простуда или обострилось хроническое заболевание. Однако есть факторы, при которых также необходим анализ крови. Даже если и жалоб вроде нет.
Надежда Дядькова:
Если все хорошо, но у вас есть факторы риска: вы курите, у родственников первой линии родства есть сахарный диабет, онкологические заболевания, инсульты и инфаркты в молодом возрасте, вот такие факторы риска, то, конечно, надо обращаться к врачу. Для этого у нас и существует диспансеризация, согласно которой человек приходит в поликлинику по месту жительства либо по месту регистрации, заполняет анкету и там уже сотрудники поликлиники его курируют, что надо сдавать, с какой кратностью надо сдавать анализы и к какому специалисту, если надо, обратиться.
Анализ крови играет немаловажную роль в диагностике заболеваний, потому что различные отклонения в организме способны изменить состав крови. У здорового человека он постоянен, лишь в зависимости от возраста и пола могут наблюдаться незначительные колебания. А вот если начинаются воспалительные процессы, онкология, накапливаются аллергены, дефицит витаминов или дисбаланс микроэлементов – анализ крови это четко покажет.
Полина Двуреченских, реабилитолог, гематолог:
При снижении гемоглобина мы можем наблюдать анемию. Анемия проявляется при дефиците железа либо при кровотечении. Гемоглобин может повышаться при физической нагрузке либо при обезвоживании организма. При воспалительных заболеваниях в организме мы наблюдаем повышение лейкоцитов, это может являться причиной появления инфекции, заболеваний внутренних органов, сердечно-сосудистой системы. При снижении уровня лейкоцитов следует обратить внимание на такие заболевания, как лейкоз, заболевание костного мозга либо лучевую болезнь.
Наверняка многие могут рассказать случаи, когда вроде бы здоровый человек проходит обязательную диспансеризацию, при этом громко сетуя на потерянное в медицинских кабинетах время. А потом выясняется, что такой осмотр помог выявить серьезную болезнь на ранней стадии и вовремя ее обезвредить!