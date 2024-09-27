Какие заболевания можно выявить по анализу крови? Ответ вас удивит!

Сегодня человек научился практически точно узнавать по крови о проблемах всего тела. Ходить к прорицателю не нужно, вместо этого достаточно сдать необходимые анализы, рассказали в программе «В поисках истины».

Надежда Дядькова, терапевт:

Анализов крови существует большое количество. Самые распространенные и простые – это общий анализ крови и биохимический анализ крови. То, что у нас в ходу, так сказать. По общему анализу крови мы можем увидеть количество эритроцитов, лейкоцитов, лимфоцитов, уровень гемоглобина, скорость оседания эритроцитов, лейкоцитарную формулу. В биохимическом анализе крови можем увидеть результаты, уровни ферментов, которые отражают функцию внутренних органов: печеночные ферменты, почечные, глюкоза, общий белок и другие.

Анализ крови, как правило, назначают при жалобах пациента. Общая слабость, долго не проходит простуда или обострилось хроническое заболевание. Однако есть факторы, при которых также необходим анализ крови. Даже если и жалоб вроде нет.

Надежда Дядькова:

Если все хорошо, но у вас есть факторы риска: вы курите, у родственников первой линии родства есть сахарный диабет, онкологические заболевания, инсульты и инфаркты в молодом возрасте, вот такие факторы риска, то, конечно, надо обращаться к врачу. Для этого у нас и существует диспансеризация, согласно которой человек приходит в поликлинику по месту жительства либо по месту регистрации, заполняет анкету и там уже сотрудники поликлиники его курируют, что надо сдавать, с какой кратностью надо сдавать анализы и к какому специалисту, если надо, обратиться.

Анализ крови играет немаловажную роль в диагностике заболеваний, потому что различные отклонения в организме способны изменить состав крови. У здорового человека он постоянен, лишь в зависимости от возраста и пола могут наблюдаться незначительные колебания. А вот если начинаются воспалительные процессы, онкология, накапливаются аллергены, дефицит витаминов или дисбаланс микроэлементов – анализ крови это четко покажет.

Полина Двуреченских, реабилитолог, гематолог:

При снижении гемоглобина мы можем наблюдать анемию. Анемия проявляется при дефиците железа либо при кровотечении. Гемоглобин может повышаться при физической нагрузке либо при обезвоживании организма. При воспалительных заболеваниях в организме мы наблюдаем повышение лейкоцитов, это может являться причиной появления инфекции, заболеваний внутренних органов, сердечно-сосудистой системы. При снижении уровня лейкоцитов следует обратить внимание на такие заболевания, как лейкоз, заболевание костного мозга либо лучевую болезнь.