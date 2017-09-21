Юбка-карандаш: как выбрать и с чем носить?

Вы удивитесь, но рождение юбки-карандаша связано с историей авиации! Смелая миссис Харт О. Берг стала первой американкой-пассажиром аэроплана в 1908 году. Чтобы подол юбки случайно не запутался в винтах, она перевязала ее ремешком ниже колен. Событие стало сенсацией и попало на страницы газет по всему миру, а почтовые открытки с братьями Райт и госпожой Берг пользовались огромным спросом. Вдохновил эксперимент и парижских дизайнеров, они сделали такой фасон юбки настоящим трендом, в народе же ее в шутку говорили, что она ограничивает скорость дам…

Но все же современный вид этой юбки придумал Кристиан Диор в 40-х годах. Именно он создал элегантный деловой костюм с юбкой и подпоясанным жакетом. Этой осенью европейские модницы не вылазят из юбок-карандашей. Строгие модели они комбинируют с воздушными блузами, грубыми свитерами и получают очень эффектные образы. Предлагаю и нам перейти к практике вместе со стилистом Алесей Ефимик.

Будьте женственными и естественными – перед таким оружием не устоит ни один молодой человек!