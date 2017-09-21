Прямой эфир

Юбка-карандаш: как выбрать и с чем носить?

21 сентября 2017 09:57
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Вы удивитесь, но рождение юбки-карандаша связано с историей авиации! Смелая миссис Харт О. Берг стала первой американкой-пассажиром аэроплана в 1908 году. Чтобы подол юбки случайно не запутался в винтах, она  перевязала ее  ремешком ниже колен. Событие стало сенсацией и попало на страницы газет по всему миру, а почтовые открытки с  братьями Райт и госпожой Берг пользовались огромным спросом. Вдохновил эксперимент и парижских дизайнеров, они сделали такой фасон юбки настоящим трендом, в народе же ее в шутку говорили, что она ограничивает скорость дам…

Но все же современный вид этой юбки придумал Кристиан Диор в 40-х годах. Именно он создал элегантный деловой костюм с юбкой и подпоясанным жакетом. Этой осенью европейские модницы не вылазят из юбок-карандашей. Строгие модели они комбинируют с воздушными блузами, грубыми свитерами и получают очень эффектные образы. Предлагаю и нам перейти к практике вместе со стилистом Алесей Ефимик.

Будьте женственными и естественными – перед таким оружием не устоит ни один молодой человек!

# общество # Фотофакт # Мода # Ольга Демидова # Алеся Ефимик

Другие новости рубрики

Все новости
Как профессиональные шоколатье каждый день испытывают свою силу воли?
21 сентября 2017 09:27

Как профессиональные шоколатье каждый день испытывают свою силу воли?

Верующие празднуют Рождество Девы Марии 21 сентября
21 сентября 2017 08:43

Верующие празднуют Рождество Девы Марии 21 сентября

Актриса сериала «Сваты» определит обладателя квартиры в 42 туре игры «Удача в придачу»
21 сентября 2017 08:42

Актриса сериала «Сваты» определит обладателя квартиры в 42 туре игры «Удача в придачу»