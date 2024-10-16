Прямой эфир

Юбилейный кинофестиваль «Лістапад» собрал рекордное количество заявок

16 октября 2024 10:42
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Рекордное количество заявок и небывалый интерес со стороны иностранных художников. Беларусь готовится принять 30-й юбилейный кинофестиваль «Лістапад», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Юбилейный кинофестиваль «Лістапад» собрал рекордное количество заявок-2

В этом году зрители смогут увидеть произведения отечественных кинематографистов во всех программах. И это не только картины «Беларусьфильма», но и авторские журналистские ленты. Жанры на любой вкус: от комедий до мистики, произведения начинающих и уже опытных художников. Индия, Иран, Узбекистан, Пакистан, Зимбамбве и даже якутское кино – география фестиваля обширная. 

Этот год для Беларуси богат на кинодаты: от юбилея фестиваля до 100-летия белорусского кинематографа. Столичные кинотеатры основательно готовятся встречать преданную публику «Лістапада». Посмотреть программу можно будет в «Пионере», «Центральном» и «Беларуси».

Юбилейный кинофестиваль «Лістапад» собрал рекордное количество заявок-4

Олеся Рулькова, исполнительный директор Минского международного кинофестиваля «Лістапад»:
Конкурсы, которые представлены, будут показываться в кинотеатрах. Из новшеств – это «Победа», после ремонта кинотеатр, самый свежий и принимает кинофестиваль. Можно сказать, это его первые шаги. Также у нас из новых кинотеатр «Мир», который раньше не принимал кинофестиваль. Но в этом году «Мир» будет показывать национальное кино. 

Юбилейный кинофестиваль «Лістапад» собрал рекордное количество заявок-6

Ирина Дрига, начальник отдела по кинематографии Министерства культуры Беларуси:
Мы, в принципе, вернулись к золотым временам «Лістапада». В программе высокий удельный вес фильмов победителей, призеров иных кинофестивалей. Каннского, Берлинского, российских кинофестивалей, кинофестивалей стран Азии. То, что фестивалю кинематографисты и продюсеры доверяют свои работы, тоже свидетельствуют о его авторитете.

Юбилейный кинофестиваль «Лістапад» собрал рекордное количество заявок-8

Уже 1 ноября во Дворце Республики будет дан старт юбилейному фестивалю. «Лістапад» – это не только кинопоказы, а еще творческие встречи, мастер-классы и живое общение со звездами экрана.

# Кинофестиваль «Листопад» в Минске

Другие новости рубрики

Все новости
Роман Головченко выступил на заседании Совета глав правительств государств ШОС
16 октября 2024 10:37

Роман Головченко выступил на заседании Совета глав правительств государств ШОС

Каким должен быть идеальный начальник? Узнали у жителей Минска
16 октября 2024 10:24

Каким должен быть идеальный начальник? Узнали у жителей Минска

«Не просто концерт, а набор мероприятий». Рассказываем, чем удивит акция «Марафон единства»
16 октября 2024 09:59

«Не просто концерт, а набор мероприятий». Рассказываем, чем удивит акция «Марафон единства»