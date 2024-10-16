Юбилейный кинофестиваль «Лістапад» собрал рекордное количество заявок

В этом году зрители смогут увидеть произведения отечественных кинематографистов во всех программах. И это не только картины «Беларусьфильма», но и авторские журналистские ленты. Жанры на любой вкус: от комедий до мистики, произведения начинающих и уже опытных художников. Индия, Иран, Узбекистан, Пакистан, Зимбамбве и даже якутское кино – география фестиваля обширная.

Этот год для Беларуси богат на кинодаты: от юбилея фестиваля до 100-летия белорусского кинематографа. Столичные кинотеатры основательно готовятся встречать преданную публику «Лістапада». Посмотреть программу можно будет в «Пионере», «Центральном» и «Беларуси».