Юбилейный кинофестиваль «Лістапад» собрал рекордное количество заявок

Рекордное количество заявок и небывалый интерес со стороны иностранных художников. Беларусь готовится принять 30-й юбилейный кинофестиваль «Лістапад», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Рекордное количество заявок и небывалый интерес со стороны иностранных художников. Беларусь готовится принять 30-й юбилейный кинофестиваль «Лістапад», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В этом году зрители смогут увидеть произведения отечественных кинематографистов во всех программах. И это не только картины «Беларусьфильма», но и авторские журналистские ленты. Жанры на любой вкус: от комедий до мистики, произведения начинающих и уже опытных художников. Индия, Иран, Узбекистан, Пакистан, Зимбамбве и даже якутское кино – география фестиваля обширная.
Этот год для Беларуси богат на кинодаты: от юбилея фестиваля до 100-летия белорусского кинематографа. Столичные кинотеатры основательно готовятся встречать преданную публику «Лістапада». Посмотреть программу можно будет в «Пионере», «Центральном» и «Беларуси».
Олеся Рулькова, исполнительный директор Минского международного кинофестиваля «Лістапад»:
Конкурсы, которые представлены, будут показываться в кинотеатрах. Из новшеств – это «Победа», после ремонта кинотеатр, самый свежий и принимает кинофестиваль. Можно сказать, это его первые шаги. Также у нас из новых кинотеатр «Мир», который раньше не принимал кинофестиваль. Но в этом году «Мир» будет показывать национальное кино.
Ирина Дрига, начальник отдела по кинематографии Министерства культуры Беларуси:
Мы, в принципе, вернулись к золотым временам «Лістапада». В программе высокий удельный вес фильмов победителей, призеров иных кинофестивалей. Каннского, Берлинского, российских кинофестивалей, кинофестивалей стран Азии. То, что фестивалю кинематографисты и продюсеры доверяют свои работы, тоже свидетельствуют о его авторитете.
Уже 1 ноября во Дворце Республики будет дан старт юбилейному фестивалю. «Лістапад» – это не только кинопоказы, а еще творческие встречи, мастер-классы и живое общение со звездами экрана.