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Ягодная аномалия: жители Брестской области собирают второй урожай клубники

08 октября 2009 20:21
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Местные жители называют такое явление чудом. А специалисты результатом тёплого сентября.Уже научно доказано, что в клубнике содержится гормон радости. И здесь сложно не согласится. Сладкая ягода, действительно, порадовала жителей деревни Дворец Лунинецкого района хорошим урожаем не только весной, но и сейчас осенью. Местные жители свою деревню называют клубничным раем. Первую ягоду здесь начинают собирать уже ранней весной. Но чтобы краснобокий урожай радовал в октябре, старожилы такого не припомнят.
# общество

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