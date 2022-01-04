«Я хотела, мечтала написать для своей семьи». В Гродно открылась рождественская выставка икон

Новости Беларуси. Библейские сюжеты по всем православным канонам от юных мастеров кисти. В Гродно открылась рождественская выставка икон, авторы которых – дети, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Экспозицию из полусотни икон разместили в Свято-Покровском кафедральном соборе, чтобы все верующие накануне Рождества Христова могли познакомиться с древними традициями иконописи.

Выставка стала результатом работы за три года. Иконы пишутся долго, здесь много деталей и узоров, особенно важно правильно прописать лики. Краски также необычные – темпера, где в основе натуральные материалы, например, яичные желтки – это древняя техника в живописи. Готовый результат покрывают олифой.

По православным канонам святые изображаются с нимбами, в старинных одеждах, а все предметы, которые присутствуют на иконе, как и цвета, несут в себе сакральный смысл. Юные авторы уверены, их работы намного больше, чем рисунки, их можно читать, словно книгу.

Маргарита Петрова, учащаяся детской иконописной студии «Покров»:

У меня тут представлены работы – это именные иконы. Именные иконы, которые я хотела, мечтала написать для своей семьи. Зинаида, Валентина, Светлана. Также тут представлена Юровичская икона Божией Матери – для подруги своей писала я. И еще тут есть одна важная работа – это Иисус Христос, которая написана на 100-летней доске.

Дарья Пестунова, руководитель детской иконописной студии «Покров»:

Выставка, конечно, необычная. И дети к ней отнеслись очень трепетно. Каждую работу оформили в рамочки. Все, конечно, готовили. Кто-то не хотел даже расставаться со своими работами, потому что просто всю душу вложили. Кто-то делал полгода работу свою, кто-то год делает. Потому что очень относятся к этому внимательно. Работа необычная. Ее нельзя сравнить с картинами, пейзажами. Здесь много деталей. И она, конечно, полностью отличается от всех работ, которые делают в изостудиях, художественных школах.