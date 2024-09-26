XXVII Международный фестиваль анимационных фильмов стартовал в Могилёве

XXVII Международный фестиваль анимационных фильмов торжественно открылся в Могилеве. География его участников расширяется постоянно. В дебютантах этого года Вьетнам, и Тринидад и Тобаго, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В целом же интерес к форуму проявили почти полтысячи конкурсантов. Уровень наших аниматоров традиционно высок. Из 132 работ наверняка будут и победители. Всего номинаций 13. Выберут лучший сценарий и анимационный сериал, назовут имя ведущего режиссера и вручат Гран-при.

Юлия Зуникова, участница Международного фестиваля анимационных фильмов (Россия):

Я озвучиваю Машу из мультфильма «Маша и медведь». И это замечательная возможность приехать сюда, провести творческие встречи в этом городе.

Олег Стельмашок, заместитель председателя Могилевского облисполкома:

История начата в 1998 году. И сегодня мы проводим уже 27-й фестиваль. И здесь бы хотелось отметить, что в 1998 году только было представлено 12 работ белорусских авторов. Сегодня – 132 работы. Это и детская анимационная работа, и более старшего поколения. Но вместе с тем это праздник радости, детства, праздник дружбы, новых знакомств.