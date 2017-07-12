XIX Всемирный конгресс русской прессы в Минске: какие темы обсудили ведущие журналисты 12 июля

Новости Беларуси. Ответственность журналистов за каждое написанное слово, место и роль СМИ в современном обществе. Большой разговор на эту тему объединил в Минске несколько сотен медиа-экспертов из разных стран, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Белорусская столица принимает в эти дни Всемирный конгресс русской прессы. Участие в основном дне работы форума принял и Александр Лукашенко. Обращаясь к участникам встречи, глава государства отметил, что сегодня профессионализм и честность в работе журналистов приобретает особое значение.

Лилия Ананич, министр информации Республики Беларусь:

Шаноўные сябры! Але ж я не магу не прывітать вас на нашай роднай беларускай мове і разам з вамі паганарыцца маёй краінай – Рэспублікай Беларусь, якая сення годна прымае XIX Сусветны кангрэс рускай прэсы. Золотые перья русскоязычной журналистики из 52 стран слетелись в Минск уже во второй раз. Главная тема международного форума злободневна? как никогда. В СМИ сейчас идут тектонические изменения. Традиционные площадки информации вытесняются новыми. Эра цифровой медиа-среды стала настоящим вызовом, работающим по старинке СМИ.

Алексей Венедиктов, главный редактор радиостанции «Эхо Москвы»:

Это цифровизация, цифровая экономика. И поскольку здесь, в основном, газеты и журналы, то есть печатные, надо понять, что произойдет с бумагой через 3-4-5 лет. Ребята совсем не знают, что с этим делать. Мы тоже не знаем, что с этим делать. Но именно поэтому надо собираться и обсуждать. Настоящий зубр радиожурналистики Алексей Венедиктов для своей станции на этот вопрос ответил две недели назад, когда создал в ее структуре новую редакцию – социальных сетей. Алексей Венедиктов:

Отдельные люди с отдельными головами, отдельными умениями, люди, которых я не понимаю, чей язык я не понимаю. Своего заместителя я не понимаю, но я понимаю, что это надо делать. И вот так мы пытаемся ответить на вызов, который мы не понимаем. Конечно, пока жива наука и идет технологический прогресс, перемены неизбежны. Язык тоже меняется. Не все речевые обороты XIX века, дожили до XX. В XXI столетии новые слова появляются чуть ли не с каждым новым гаджетом на рынке.

Николай Крупатин, главный редактор «Матрешка Медиа Хаус» (Великобритания):

Моей бабушке 94 года. Она опытный пользователь социальными сетями. Она пользуется всеми мессенджерами, потому что ей надоело смотреть телевизор. Вот потрясающая фраза: «Я поняла, что мне неинтересно ждать программу «Время». Я поняла, что мне стало интересно знать, я включила и узнала. Вот это потрясающий драйвер. Обращая внимание на совершенствующуюся форму передачи информации, журналисты отмечают и негативные стороны: от упрощения языка до преобладания формы над содержанием, от фейковых сенсаций до оперативности вместо точности.

Александр Гурнов, профессор кафедры международной журналистики МГИМО, член Международной академии телевидения:

Послушайте цитату: «Придет время, когда современные технологии окончательно заменят простое человеческое общение. И тогда мы получим поколение идиотов». Это сказал Эйнштейн. И вот мы видим, что это происходит. Вот это тоже вызов! Интернет дает человеку возможность самостоятельно определять свою новостную повестку. Путем подписок. Тут принцип простой: найти того, кто скажет то, что ты хочешь услышать. Но вот ставка СМИ на плохие новости – они продаются лучше – не приводит ли к излишней нервозности в обществе? Евгений Горин, СТВ:

Тема конгресса – «Партнерство во имя будущего: приоритеты современной цивилизации. Очевидно, что для СМИ главные приоритеты – это приоритеты общества и человека. Актуальные проблемы СМИ – тема близка и Президенту. Александр Лукашенко в своей речи на открытии конгресса говорил и о традиционных СМИ, и о гражданской журналистике – блогерах. Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Газеты, телеканалы, интернет-издания особенно в современном мире во многом выживают за счет скандалов, порой ими и организованными. Не слишком ли высокой может оказаться цена такого рода подходов? Профессия журналиста в новых технологических условиях кардинально изменилась. Произошел переход к новой системе создания и распространения информации, гражданской журналистики. Сейчас в качестве масс-медиа может выступить практически любой человек, обладающий телефоном и выходом в интернет. При этом для многих людей мир сузился до экрана смартфона, а картина мира – до ленты новостей в социальных сетях. В целом складывается далеко не простая ситуация на информационном поле. Недостоверность, подтасовка фактов, вбрасывание заведомой лжи приводят к искаженному восприятию событий. Постепенно в это вовлекается широкое общественное мнение. И уже не разберешься, где правда, а где вымысел. В этих условиях именно от вас, профессиональных, опытных журналистов, от традиционной прессы во многом зависит нравственный и гражданский ориентир. Поэтому всегда важен правильный выбор: рейтинг или правда, объективность или личные интересы. Вы знаете, я вот это сказал и хочу лишний раз подчеркнуть: некоторые наши традиционные журналисты традиционной прессы все больше и больше начинают на злобу дня, в угоду сиюминутной, нынешней конъюнктуре скатываться к нетрадиционной журналистике. Вы понимаете, о чем я говорю. Не делайте, пожалуйста, этого. Останьтесь вы в этой жизни, традиционной. Я почему-то уверен, что наша жизнь, которая, как маятник колеблется (периоды колебания, конечно, разные по времени), вернется к этой традиционной журналистике. Журналистике профессиональной и фундаментальной. Борьба за новости приобретает политический характер. Всё и везде и все и везде хотят быть первыми. И, удовлетворяя лишь одно это желание, не только допускают ошибки, но и зачастую переворачивают все с ног на голову.

Напечатанное в газетной полосе или прозвучавшее с телеэкрана, а тем более – выложенное в интернет и подхваченное социальными сетями слово все чаще расходится с реальностью. Дальше – больше, эта информация становится оружием, которое провоцирует конфликты и вооруженные столкновения. Разжигая вражду и ненависть, не дает возможности для мирного строительства, здорового обсуждения разных мнений, политических и социальных подходов к жизни. И здесь, согласитесь, вряд ли можно оправдаться рейтингами. Возможно, не всё, как я уже сказал, сказанное совпадает с вашей позицией – это естественно. Навязывать журналистам мнение, загонять в рамки каких-то стереотипов недопустимо. Смысл подлинной свободы слова, которую мы в Беларуси высоко ценим, не только в возможности выбора, но и в ответственности за него. Давайте будем едины в главном – в поиске и утверждении правды, в нашем осмыслении настоящего и будущего. Картина не совпадающая с реальностью – один из признаков информационной войны. Бороться с этим нужно. Но как это делать, чтобы не надеть на прессу смирительную рубашку? Непростой вопрос.

Сергей Тарутин, издатель газеты «Наша газета» (Ирландия):

Мне в связи со столетием событий 17-го года вспомнилась знаменательная фраза Владимира Ильича, который сказал, что в нашей социалистической революции мы командовать государством научим кухарку. Так что проблема всех профессиональных журналистов заключается в том, что цифровая революция, похоже, даст возможность кухаркам тоже быть СМИ.