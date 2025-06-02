Взгляд на будущее страны – в Минске подвели итоги конкурса молодёжных аналитических проектов

Главная задача, которую ставили перед собой организаторы – найти молодых людей с собственными идеями по развитию нашей страны, регионов, их учреждений образования или места работы. Принимали работы по 15 темам. Они отражают все направления деятельности государства: от образования и науки до экологической повестки.

Артем Савицкий, преподаватель биологического факультета Белорусского государственного университета: Сейчас очень важна продовольственная безопасность. Глобальные климатические изменения, а также рост населения и рост спроса на продовольствие, заставляют нас искать новые способы сокращения потерь урожая. Потери урожая у нас можно сократить за счет внедрения искусственного интеллекта. Чем раньше мы диагностируем заболевание, тем раньше мы определим его и тем раньше мы задавим очаг заболевания.

Евгений Харук, координатор проекта «Будущее Беларуси», аналитик Белорусского института стратегических исследований:

Мы видим большой интерес к теме цифровых инструментов, искусственного интеллекта. В этом году очень много проектов по агропромышленному комплексу и деурбанизации. Молодежь видит, что все-таки деревня – это наша фишка, наверное, нашей страны, и надо что-то с этим делать, возобновлять интерес к этому направлению. Также экологическая повестка тоже очень интересна.

Авторы презентовали работы в формате стендовой защиты. На все – не более четырех минут. В 2025 году инициативу Белорусского института стратегических исследований при поддержке Министерства образования и БРСМ реализовали уже второй раз. Количество участников выросло вдвое. Лучшим вручили памятные подарки и сувениры, а 50 человек получили билет в летнюю школу молодых аналитиков, где они продолжат реализацию своих проектов и разработку новых идей.