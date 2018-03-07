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  • Выращивает цыплят и декламирует стихи Якуба Коласа: оператор птицекомплекса Лидия Розмысло стала «Женщиной года» в номинации «Хозяйка села»

Выращивает цыплят и декламирует стихи Якуба Коласа: оператор птицекомплекса Лидия Розмысло стала «Женщиной года» в номинации «Хозяйка села»

07 марта 2018 19:09
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Новости Беларуси. «Хозяйка села». Именно в такой номинации героиня нашего сюжета одержала победу в конкурсе «Женщина года», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Выращивает цыплят и декламирует стихи Якуба Коласа: оператор птицекомплекса Лидия Розмысло стала «Женщиной года» в номинации «Хозяйка села»-1

Условия труда Лидии Розмысло невероятно теплые, а подопечные – пушистые. Больше 30 лет она выращивает цыплят в сельскохозяйственном кооперативе «Прогресс-Вертелишки», хотя по образованию ткачиха.

Выращивает цыплят и декламирует стихи Якуба Коласа: оператор птицекомплекса Лидия Розмысло стала «Женщиной года» в номинации «Хозяйка села»-3

Ребята для Лидии Розмысло – это цыплята, почти 30 тысяч. Каждого накормить, напоить, досмотреть. Все строго по технологии. Для них здесь практически курорт – температура всегда плюс 30 и влажность не менее 50 процентов. Обязательный контроль аппетита.

Выращивает цыплят и декламирует стихи Якуба Коласа: оператор птицекомплекса Лидия Розмысло стала «Женщиной года» в номинации «Хозяйка села»-5

Работы Лидия Владимировна не боялась никогда. Была ткачихой, затем поваром в Дятловском районе. В Вертелишки переехала за мужем.

Выращивает цыплят и декламирует стихи Якуба Коласа: оператор птицекомплекса Лидия Розмысло стала «Женщиной года» в номинации «Хозяйка села»-7

Лидия Розмысло, оператор птицекомплекса СПК «Прогресс-Вертелишки»:
Надо было воду и кормление – все руками делать. Где-то держали две недели в этой загородке птицу, потом ее раскольцовывали – это все было вручную.

Выращивает цыплят и декламирует стихи Якуба Коласа: оператор птицекомплекса Лидия Розмысло стала «Женщиной года» в номинации «Хозяйка села»-9

Лакмусовая бумажка ее работы – привес птенцов. За 45 дней из 40 граммов цыпленка вырастает трехкилограммовый бройлер. И это не чудеса, а грамотно отлаженный процесс.

Выращивает цыплят и декламирует стихи Якуба Коласа: оператор птицекомплекса Лидия Розмысло стала «Женщиной года» в номинации «Хозяйка села»-11

Галина Буро, СТВ:
Эти цыплята приехали сюда из Могилевской области. Они буквально только-только вылупились, то есть находятся в самом уязвимом возрасте. Но на этом птичнике потери сведены к минимуму. У Лидии Владимировны глаз наметан – самочувствие птенца она определяет в считанные секунды.

Выращивает цыплят и декламирует стихи Якуба Коласа: оператор птицекомплекса Лидия Розмысло стала «Женщиной года» в номинации «Хозяйка села»-13

Евгений Обужинский, главный специалист по птицеводству СПК «Прогресс-Вертелишки»:
В 2017 году в области именно по выращиванию птицы она заняла первое место.Такими работниками мы всегда гордимся. Лидию Владимировну можно назвать профессионалом своего дела.

Выращивает цыплят и декламирует стихи Якуба Коласа: оператор птицекомплекса Лидия Розмысло стала «Женщиной года» в номинации «Хозяйка села»-15

Выращивает цыплят и декламирует стихи Якуба Коласа: оператор птицекомплекса Лидия Розмысло стала «Женщиной года» в номинации «Хозяйка села»-17

Выращивает цыплят и декламирует стихи Якуба Коласа: оператор птицекомплекса Лидия Розмысло стала «Женщиной года» в номинации «Хозяйка села»-19

Выращивает цыплят и декламирует стихи Якуба Коласа: оператор птицекомплекса Лидия Розмысло стала «Женщиной года» в номинации «Хозяйка села»-21

# общество # Женщины Беларуси # Фотофакт # Лидия Розмысло # Евгений Обужинский

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