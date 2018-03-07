Выращивает цыплят и декламирует стихи Якуба Коласа: оператор птицекомплекса Лидия Розмысло стала «Женщиной года» в номинации «Хозяйка села»

Новости Беларуси. «Хозяйка села». Именно в такой номинации героиня нашего сюжета одержала победу в конкурсе «Женщина года», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Условия труда Лидии Розмысло невероятно теплые, а подопечные – пушистые. Больше 30 лет она выращивает цыплят в сельскохозяйственном кооперативе «Прогресс-Вертелишки», хотя по образованию ткачиха.

Ребята для Лидии Розмысло – это цыплята, почти 30 тысяч. Каждого накормить, напоить, досмотреть. Все строго по технологии. Для них здесь практически курорт – температура всегда плюс 30 и влажность не менее 50 процентов. Обязательный контроль аппетита.

Работы Лидия Владимировна не боялась никогда. Была ткачихой, затем поваром в Дятловском районе. В Вертелишки переехала за мужем.

Лидия Розмысло, оператор птицекомплекса СПК «Прогресс-Вертелишки»:

Надо было воду и кормление – все руками делать. Где-то держали две недели в этой загородке птицу, потом ее раскольцовывали – это все было вручную.

Лакмусовая бумажка ее работы – привес птенцов. За 45 дней из 40 граммов цыпленка вырастает трехкилограммовый бройлер. И это не чудеса, а грамотно отлаженный процесс.

Галина Буро, СТВ:

Эти цыплята приехали сюда из Могилевской области. Они буквально только-только вылупились, то есть находятся в самом уязвимом возрасте. Но на этом птичнике потери сведены к минимуму. У Лидии Владимировны глаз наметан – самочувствие птенца она определяет в считанные секунды.