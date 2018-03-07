Готовим запечённые куриные котлеты с морковью и сыром. Пошаговый рецепт

Алёна Высоцкая, основатель кулинарной школы:

Сегодня я хочу поговорить о котлетах. «Котлеты и здоровое питание?», – скажете вы, – «Не может быть!» Может! Всё зависит от того, как вы их приготовите. У меня сегодня в меню котлеты, которые обожают мои дети.

И, благодаря которым я смогла заставить их есть морковку с удовольствием.

В основе котлет у меня – куриный фарш домашний и батон, вымоченный в молоке.

Батона – примерно одна треть.

Пусть меня ругают те, кто сопротивляется употреблению лёгких углеводов, но, тем не менее, иногда это можно. И уж лучше батон в котлетах, чем жаренный во фритюре картофель.

Он достаточно густой – фарш.

Не нужно добавлять яиц, не нужно добавлять муки – всё готово.

Единственное, что я должна сделать – слепить форму, внутрь которой я положу уже отваренную морковь и кусочки сыра. Итак, беру фарш. Он достаточно легко лепится. Делаю в нём такое углубление. Кстати, эти котлеты очень здорово лепить вместе с детьми. Потому что, когда они в процессе участвуют, они потом и едят это с большим удовольствием.

Присыпаю сыром, сюда же кладу морковь.

Она уже отварена и измельчена блендером. И сверху – снова слой фарша. Всё. Ничего лишнего, ничего сложного. Готовятся эти котлеты очень быстро. И никакой жарки, никаких сковородок. Просто кладёте на противень и запекаете 30 минут в духовке. Они получатся достаточно хрустящими, похожими на жаренные во фритюре.

Дети, правда, обожают их, потому что им кажется, что это – то самое лакомство, которое они едят обычно в детских меню, которое я терпеть не могу. А здесь – никаких фритюров. Для того, чтобы красиво подать и эффектно, можно сделать надрез котлетки. Пока сыр мягкий, она будет достаточно податливой.

Посмотрите, какая она эффектная в разрезе!



А ещё у меня есть вот такие чудесные горшочки с микрозеленью, которая невероятно полезна.

И вы можете её выращивать сами.