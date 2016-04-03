Выпускники Белгосуниверситета стали победителями соревнований по программированию в Париже

Новости Беларуси. Выпускники Белгосуниверситета стали победителями престижного соревнования по программированию. По итогам отборочных раундов в этом году в финале принимали участие 52 команды из 22 стран. Они решали непростые задачи. Корреспондент программы Новости «24 часа» на СТВ узнала условия, с которыми справились белорусские IT-шники.

Роман Удовиченко, разработчик:

В задаче спутниками управлять нельзя. Они летают по заданным траекториям. Мы всего лишь могли выбирать, какой спутник, в какой момент фотографирует эти точки.

Дано: планета земля и 40 спутников. Задача: запечатлеть как можно больше точек нашего шара из космоса. Решение — алгоритм работы для каждого искусственного сателлита. Наконец, результат — более 10 тысяч снимков и победа в международном IT-конкурсе.

Более двухсот ведущих программистов из 22 двух стран мира. И только 6 часов на решение сложной задачи. Белорусские разработчики Роман и Сергей –команда, сложившаяся еще в студенческие годы. Кстати, познакомились, будучи еще соперниками. Теперь у наших парней в соперниках мировые лидеры программирования.

Сергей Жгировский, разработчик:

Уровень был достаточно высокий. Мы встречали представителей нескольких команд, которые регулярно выигрывают подобного рода соревнования и сейчас большие шансы на успех. Нам удалось за более короткое время опередить их.

Правда, признаются, что в профессии, где главное — абсолютная точность и выверенная логика, всегда остается место творчеству.

Роман Удовиченко, разработчик:

Однажды, в пятом классе, я пришел на кружок по программированию. И мне очень сильно понравилось заниматься этим, потому что можно было заставлять компьютер, эту электронную штуковину, делать то, что я хочу. Вначале это были самые простые программки, которые просто складывали числа или считали периметр прямоугольника. То есть что-то совсем базовое. Но все равно было ощущение, что я сам что-то своими руками сделал.

Творят молодые люди также вместе. Разрабатывают карты , где в режиме онлайн можно посмотреть движение транспорта, проложить маршрут поездки или найти нужный географический объект.

Роман и Сергей лишний раз подтвердили: белорусские IT-технологии – на должном уровне.

Роман Удовиченко, разработчик:

Школа подготовки у нас достаточно серьезная, есть несколько очень громких проектов в Беларуси. Это говорит о том, что уровень у нас вполне конкурентоспособный с остальными государствами.

А потому мы еще не раз услышим о белорусских умах, которые достигли очередной высоты в и без того высоких технологиях.