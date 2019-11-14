Со времён первого «колбасного короля» Степана Минюка. Как в Мотоле готовят мясные деликатесы по дедовским рецептам

Слава о деликатесах по-мотольски до сих пор будоражит гурманов. Колбаса стала местным брендом еще в 30-е годы прошлого века. Как готовят в печи колбасу, пальцем пиханную. Исконно белорусское блюдо

О традиционной белорусской кухне рассказали в одной из серий документального цикла «Я шагаю по стране». Степана Минюка считают первым «колбасным королем». Именно он основал в деревне первый цех и получил лицензию на производство.

И сейчас почти в каждом мотольском дворе есть свое домашнее мясное производство так называемой «свойской колбасы». Драники, спаржа с грибами, жареное сало. Как накормить гостей вкусно, показывает бабушка из Мотоля