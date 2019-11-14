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Со времён первого «колбасного короля» Степана Минюка. Как в Мотоле готовят мясные деликатесы по дедовским рецептам

14 ноября 2019 07:04
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Слава о деликатесах по-мотольски до сих пор будоражит гурманов. Колбаса стала местным брендом еще в 30-е годы прошлого века.

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Со времён первого «колбасного короля» Степана Минюка. Как в Мотоле готовят мясные деликатесы по дедовским рецептам-1

Со времён первого «колбасного короля» Степана Минюка. Как в Мотоле готовят мясные деликатесы по дедовским рецептам-3

О традиционной белорусской кухне рассказали в одной из серий документального цикла «Я шагаю по стране».

Степана Минюка считают первым «колбасным королем». Именно он основал в деревне первый цех и получил лицензию на производство.

Со времён первого «колбасного короля» Степана Минюка. Как в Мотоле готовят мясные деликатесы по дедовским рецептам-6

Со времён первого «колбасного короля» Степана Минюка. Как в Мотоле готовят мясные деликатесы по дедовским рецептам-8

Со времён первого «колбасного короля» Степана Минюка. Как в Мотоле готовят мясные деликатесы по дедовским рецептам-10

И сейчас почти в каждом мотольском дворе есть свое домашнее мясное производство так называемой «свойской колбасы».

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Со времён первого «колбасного короля» Степана Минюка. Как в Мотоле готовят мясные деликатесы по дедовским рецептам-13

Работает в агрогородке и несколько колбасных цехов, где готовят деликатесы сугубо по дедовским рецептам. Пряные сырокопченые палочки расходятся по всей Беларуси, поставляют «мотальскія прысмакі» и в Россию.

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Со времён первого «колбасного короля» Степана Минюка. Как в Мотоле готовят мясные деликатесы по дедовским рецептам-16

Подробнее в видеоматериале.

# Еда # общество # Степан Минюк # Фотофакт

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